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Tarlasında bulduğu pembe taşın altı kazınca şaşkına döndü! 2 dev kafa ortaya çıktı

Mısır'da tarlasında çalışırken hiyerogliflerle kaplı pembe bir taş bulan çiftçinin ihbarı, arkeologları harekete geçirdi. Bölgede yapılan kazılarda, binlerce yıllık geçmişe sahip iki dev heykelin kafasının kalıntılarına ulaşıldı. Keşfin, bölgenin tarihine ışık tutması bekleniyor.

Tarlasında bulduğu pembe taşın altı kazınca şaşkına döndü! 2 dev kafa ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

Mısır'da tarlasında çalışırken tesadüfen tarihi bir taş bulan çiftçinin ihbarı, önemli bir arkeolojik keşfi beraberinde getirdi. Nil Deltası'ndaki arazide bulunan pembe taşın üzerindeki hiyeroglifleri fark eden çiftçi Halid el-Şahat, yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen arkeologlar, yaptıkları incelemelerde Antik Mısır'ın en ünlü firavunlarından II. Ramses'e ait iki dev heykelin kalıntılarını ortaya çıkardı.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından duyurulan keşifte, heykel parçalarının yanı sıra firavunun unvanlarının yazılı olduğu taş blok da dikkat çekti.

Tarlasında bulduğu pembe taşın altı kazınca şaşkına döndü! 2 dev kafa ortaya çıktı 1

28 METREYE ULAŞAN DEV HEYKELİN İZLERİ BULUNDU

Kazılarda, II. Ramses'e ait olduğu değerlendirilen heykellerden birinin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde baş kısmı bulundu. Firavunun, hem Yukarı hem de Aşağı Mısır üzerindeki hâkimiyetini simgeleyen çift taçla tasvir edildiği belirtildi.

Heykelin sırt bölümüne ait bir parçada ise II. Ramses'in resmî kraliyet unvanının yazılı olduğu tespit edildi. Bulunan baş kısmının büyüklüğünden yola çıkan yetkililer, heykelin kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde olabileceğini düşünüyor.

Bölgede bulunan ikinci heykele ait parçanın ise yaklaşık 2,4 metre uzunluğunda olduğu bildirildi. Heykelin kaide ve bacak bölümleri henüz bulunamazken baş kısmında, firavunların kullandığı çizgili baş örtüsü olan nemes dikkat çekti.

PEMBE TAŞIN ÜZERİNDEKİ YAZILAR DİKKAT ÇEKTİ

Çiftçi Halid el-Şahat'ın ilk olarak bulduğu pembe granit taşın uzunluğu 1,2 metreden fazla. İkinci heykele yaklaşık 1 metre uzaklıkta bulunan taşın üzerinde, II. Ramses'e ait iki kraliyet unvanının izleri tespit edildi.

Tarlasında bulduğu pembe taşın altı kazınca şaşkına döndü! 2 dev kafa ortaya çıktı 2

Yazıtlarda yer alan ifadelerden biri, Yukarı ve Aşağı Mısır'ın kralı anlamına gelen “Nesw-Bity”, diğeri ise Güneş tanrısı Ra'nın oğlu anlamındaki “Sa-Ra” oldu.

Keşif karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını belirten çiftçi, yetkililerin buluntuların bölgenin tarihini değiştirebileceğini söylediğini aktardı.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Tarihi eserler, Kahire'nin yaklaşık 130 kilometre kuzeyindeki Behbeit el-Hagar köyünde bulundu. Bölge, Antik Mısır'da annelik, şifa ve koruyuculukla ilişkilendirilen İsis tanrıçasına adanmış tapınağın kalıntılarıyla biliniyor.

Tapınak kompleksinin batı tarafında ortaya çıkarılan heykel parçaları üzerinde incelemeler sürüyor. Arkeologlar, heykellerin birbiriyle ilişkisini ve tapınak alanının geçmişindeki yerini belirlemeyi amaçlıyor.

MÖ 1279-1213 yılları arasında hüküm süren II. Ramses, Antik Mısır'ın en fazla anıt ve heykel yaptıran firavunlarından biri olarak biliniyor. Karnak ve Ebu Simbel'deki önemli tapınak yapıları da onun hükümdarlığı döneminde inşa edildi.

Kaynak: Ministry of Tourism and Antiquities

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Anahtar Kelimeler:
kafa travması Toprak Mısır pembe tarla taş
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