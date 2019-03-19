Samsung tam ekranlı, çerçevesiz telefon tasarlıyor

Samsung Ar-Ge grubu başkan yardımcısı Yang Byung, “Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde kameranın işlevini etkilememekle beraber, tam ekran teknolojisinde büyük adımlar atılacağını belirtti. Bu açıklama, Samsung’un son sürümü olan Galaxy S10‘u açıklamasından sadece bir ay gibi kısa bir süre sonra geldi.

Samsung, ekim 2018’de de tam ekran ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. Şirketin birbiriyle ilişkili dört teknoloji üzerinde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Bunlar; ekran altı parmak izi tarayıcıları, panel kamera sensörleri, dokunsal ekran teknolojileri ve ekran hoparlörleri.

Samsung’un mükemmel tam ekran fikri, daha önce Çin yapımı Honor’s View 20tarafından yapılmıştı. Bu model, ilk tam ekranlı telefon oldu.

Çinliler tam ekran teknolojisini; kameraları arkaya doğru hareket ettirerek, bir arka ekran ekleyerek veya telefonun içindeki selfie kamerasını gizleyebilen açılır mekanizmalar oluşturarak üretmeyi büyük oranda başardı.

Yang açıklamasında, Samsung’un “mükemmel tam ekran” telefonunun ne zaman hazır olabileceğine dair tam tarih vermemekle beraber, bir veya iki yıl içinde çok büyük adımlar atılacağını söyledi.

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