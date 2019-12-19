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Samsung’un giriş-orta segment yeni telefonu Samsung Galaxy A01 tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi 2019 bitmeden yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Samsung, şimdi de alım gücü düşük ülkelerde satılacak olan Galaxy A01 modeli ile karşımıza çıktı. Özellikleri ile giriş-orta segment arasında yer alacak olan bu model, Türkiye’de satışa sunulmayacak gibi görünüyor.

Samsung’un giriş-orta segment yeni telefonu Samsung Galaxy A01 tanıtıldı

Galaxy A ailesinin yeni üyesi olan A01 modelinde 5.7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde Infinity-V ekran ile geliyor. Gücünü sekiz çekirdekli yonga setinden alan telefon, 4 x 1.95 GHz + 4 x 1.45 GHz hızında işlemciler yer alıyor. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen telefonda 128 GB dahili depolama birimi bulunuyor.

128 GB’ı yetersiz bulan kullanıcılar için 512 GB’a kadar microSD kart desteği de sunuluyor. Telefonun ön bölümünde 5 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafralı kamera bulunuyor. Arka bölümde ise 13 Megapiksel f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel f/2.4 diyaframlı derinlik sensörü bulunuyor.

3.000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefonun henüz fiyatı açıklanmadı. Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile gelecek olan telefon muhtemelen 200 dolar bandında fiyat etiketine sahip olacak. Galaxy A serisinin en giriş modeli olan A01’in 2020 yılı içerisinde satışa sunulacağı söyleniyor.

Türkiye’de Rekabet Kurumu ile Google’ın anlaşamamasından dolayı ülkemizdeki pazara temkinli yaklaşacak olan Samsung, Rekabet Kurumu’ndan çıkacak olan nihai kararı bekliyor. Eğer Rekabet Kurumu ile Google anlaşamazsa Samsung’un yeni telefonlarının ülkemizde satışa sunulmama ihtimali bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
samsung samsung galaxy a01

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