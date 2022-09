Samsung ve Prime Video "The Lord of the Rings: The Rings of Power"ı 8K kalitesiyle erken erişime açtı

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, Prime Video ile yaptığı iş birliği kapsamında, "The Lord of the Rings: The Rings of Power" dizisini Samsung Neo QLED 8K TV'ye özel 8K kalitesinde erken erişime açtı.

Şirket açıklamasına göre, 16 yıldır TV üreticiliğinde dünya liderliğini sürdüren Samsung Electronics, Prime Video ile yaptığı iş birliği kapsamında, merakla beklenen The Lord of the Rings: The Rings of Power serisinden özel içerikleri 8K kalitesiyle yalnızca Samsung'un son teknoloji ekranları üzerinden sinema tutkunlarının erişimine açtı.

Serinin Prime Video'da ilk olarak gösterime girdiği 2 Eylül öncesinde, Tolkien hayranları ve seriyle ilk kez tanışacak olan seyirciler, yalnızca Samsung cihazlarda gösterilen özel içeriklere erken erişim imkanı buldu.

New York’ta Samsung'un ev sahipliğinde, serinin ilk iki bölümünden derlenen 25 dakikalık bir içeriğin Samsung 837 amiral gemisi deneyim merkezinin üç katlı LED video duvarı üzerinde yayınlanan özel bir ön gösterim gerçekleştirildi.

Bu hafta itibarıyla da seriden dinamik yaratıcı içerikler, Samsung'un New York Times Meydanı'nda, Londra'daki Piccadily Circus ve Milano'daki Piazza del Duomo'da yer alan devasa LED dijital ekranlarında yayınlanacak.

Böylece Samsung, serinin içeriklerini 8K çözünürlük kalitesiyle, özel sahneleriyle ve ön gösterimle sunan ilk marka oldu. İzleyiciler bu epik yolculuğu hayal gücünün ötesinde bir derinlik ve tüm detaylarıyla Samsung Neo QLED 8K TV'ler ile "The Wall" 8K Micro LED ekranlarda deneyimleme fırsatı yakaladı. Özel 8K fragmana erişim imkanları ise çok yakında Yüzüklerin Efendisi hayranlarına duyurulacak.

- "Serinin hayranları, filminin çarpıcı görselliğini Samsung Neo QLED 8K ekranlarla deneyimleyebildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Görsel Ekran Bölümü Satış ve Pazarlama Ekibi Başkanı Simon Sung, "Bu ve benzer iş birliklerimiz, en üst düzey ekran teknolojisi olan 8K ekranı kullanıcıların beğenisine sunma konusunda önemli bir eşiği temsil ediyor. The Lord of the Rings: The Rings of Power filminin çarpıcı görselliğini, serinin hayranları ilk olarak Samsung Neo QLED 8K ekranlar sayesinde deneyimleyebildi." ifadelerini kullandı.

Prime Video Küresel Cihaz İşbirlikleri Birimi Başkan Yardımcısı Andrew Bennett ise şunları kaydetti:

"The Lord of the Rings: The Rings of Power' filminin dünyasına dünyanın her yerinden hayranları nasıl dahil edebileceğimizi düşünürken, Samsung'un istisnai teknolojisi ve ekranları doğru bir tercih olarak karşımıza çıktı. Samsung'un seriye dair sunabileceği derinlik ve detaylarla duyduğu inanılmaz tutku, seyircilerin deneyimlemesini iple çektiğimiz bu yolculuğa birlikte çıkmamızda önemli bir etken oldu."

8K ekran teknolojisinin geliştirilmesine öncülük eden Samsung'un Neo QLED 8K serisi TV'leri, günümüzde mümkün olan en sürükleyici evde eğlence deneyimini sunuyor.

Samsung'un Neural Quantum 8K İşlemcisi sayesinde Khazad-Dum'un çarpıcı görselliği, elflerin diyarı Lindon'un devasa ormanları ya da nefes kesen Numenor ada krallığına yapılan bu yolculukta, serinin hayranları Orta Dünya'nın ikinci çağını en saf görselliği sunan 8K çözünürlükle deneyimleme imkanı bulacak.

Dolby Atmos ve Samsung'un ekrandaki aksiyonu takip edebilen teknolojisi nesne izleme ses özellikleri sayesinde, seyirciler aksiyondan kopamayacak.