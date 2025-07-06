Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan taraftara müjde: Joe Mendes ile anlaşıldı

Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından çilek ile çekilmiş fotoğrafını yayımladığı paylaşımda, “Manavdan güzel haberler gelmeye devam ediyor, büyük Samsunspor taraftarına. An itibarıyla Joe Mendes ile her konuda anlaştık. Hayırlı olsun. 60’ıncı yıl hediyeleri birer birer gelmeye devam ediyor. Favori meyveniz de inşallah pek yakında yola çıkacak” ifadelerini kullandı.

‘1 ÇİLEK TRANSFERİ YAPACAĞIZ’

Tyrhys Dolan ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Yıldırım, “Tyrhys Dolan ile ilgilendik fakat kendisi İngiltere Premier Lig’de oynamayı hedefliyor. Ayrıca mali olarak da bizim çizdiğimiz bütçenin üzerinde kalan bir oyuncu. Şu anda 1 milyon Euro’nun üzerindeki maaşları karşılayacak bir bütçemiz yok. O düzeyde bir ödeme için ancak çilek transferi mümkün olabilir ve o isim Dolan değil. Bununla birlikte çilek transfer olarak düşündüğümüz ve görüşme halinde olduğumuz başka bir oyuncu var. Dolan, beğendiğimiz ve ilgilendiğimiz bir oyuncu” dedi.

HAZIRLIKLAR GÜNDE ÇİFT ANTRENMANLA SÜRÜYOR

Öte yandan Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan ve 2 grup halinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık testi, rondo ile devam eden idman, dar alan oyununun ardından son buldu. Birinci etap çalışmalarını Samsun’daki tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, yarını izinli geçirecek.