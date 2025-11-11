Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray sözleri sosyal medyayı yıktı! ''Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray''

Türkiye’yi Konferans Ligi’nde başarılı şekilde temsil eden Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’a çok sert sözler geldi. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki maçlarda karşılaşacakları Beşiktaş ve Galatasaray için buradan ilk defa sesleniyorum diye seslenen Yıldırım, bgün yaptığı açıklama ile yine Galatasaray’ı hedefine aldı. İşte sözleri…

‘‘HANGİ SİSTEM GELİRSE, HANGİ SİYASET GELİRSE…’’

Ekol Tv’ye konuşan Yüksel Yıldırım, “Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray. Hangi sistem gelirse, hangi siyaset gelirse bakıyorsunuz, Galatasaray bir şekilde yolunu buluyor ve yönetiyor. O sistemin içine giriyor. Hani, ‘yapı mapı’ deniyor ya, hepsiyle ilişkilerde falan diğer kulüplere göre bir tık önde gidiyor.” dedi.

‘‘BURADAN İLK DEFA SÖYLÜYORUM!’’

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına dair de açıklama yapan Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız, açık ve net şekilde söylüyorum. Sonra Galatasaray ile maçımız var. Sami Yen'e gideceğiz. Buradan ilk defa söylüyorum, o maça da mutlak galibiyet için çıkacağız. Ama yeneriz-yeniliriz, üç ihtimalli bir maç. "Samsunspor korkarak oynayan bir takım değil. Futbolu güzelleştiren, futbolda topun oyunda kalma süresini artıran bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.