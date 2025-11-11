SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray sözleri sosyal medyayı yıktı! ''Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’a sert sözler geldi. Ekol Tv’ye konuşan Yıldırım’ın “Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray’’ sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Yıldırım’ın sözlerinin tamamı…

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray sözleri sosyal medyayı yıktı! ''Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray''
Burak Kavuncu

Türkiye’yi Konferans Ligi’nde başarılı şekilde temsil eden Samsunspor’un başkanı Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’a çok sert sözler geldi. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki maçlarda karşılaşacakları Beşiktaş ve Galatasaray için buradan ilk defa sesleniyorum diye seslenen Yıldırım, bgün yaptığı açıklama ile yine Galatasaray’ı hedefine aldı. İşte sözleri…

‘‘HANGİ SİSTEM GELİRSE, HANGİ SİYASET GELİRSE…’’

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ın Galatasaray sözleri sosyal medyayı yıktı! Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray 1

Ekol Tv’ye konuşan Yüksel Yıldırım, “Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray. Hangi sistem gelirse, hangi siyaset gelirse bakıyorsunuz, Galatasaray bir şekilde yolunu buluyor ve yönetiyor. O sistemin içine giriyor. Hani, ‘yapı mapı’ deniyor ya, hepsiyle ilişkilerde falan diğer kulüplere göre bir tık önde gidiyor.” dedi.

‘‘BURADAN İLK DEFA SÖYLÜYORUM!’’

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ın Galatasaray sözleri sosyal medyayı yıktı! Türkiye’de lobi işini en iyi bilen kulüp Galatasaray 2

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına dair de açıklama yapan Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş maçına galibiyet için çıkacağız, açık ve net şekilde söylüyorum. Sonra Galatasaray ile maçımız var. Sami Yen'e gideceğiz. Buradan ilk defa söylüyorum, o maça da mutlak galibiyet için çıkacağız. Ama yeneriz-yeniliriz, üç ihtimalli bir maç. "Samsunspor korkarak oynayan bir takım değil. Futbolu güzelleştiren, futbolda topun oyunda kalma süresini artıran bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!
Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Yüksel Yıldırım son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.