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Samsunspor'dan müthiş istatistik! Durdurulamıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.09.2024 07:57
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Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta sadece 8 puan toplayabilen Samsunspor, bu sezon ise rakiplerine konuk olduğu 3 müsabakanın tamamını kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı.

Samsunspor'dan müthiş istatistik! Durdurulamıyor

Samsunspor, FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı olması ve sezona kadrosundaki 12 futbolcuyu kaybederek başlamasına rağmen gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, özellikle deplasman performansıyla öne çıkıyor.

Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta 1 galibiyetle sadece 8 puan toplayabilen Samsunspor, bu sezon ise dış sahadaki 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazanarak 9 puanla önceki sezonu şimdiden geride bıraktı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI SAMSUNSPOR

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Bu sezon takımın başına gelen Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde iyi bir savunma takımı imajı veren Samsunspor, ligde 6 hafta sonunda maç başına en az gol yiyen takım (6 maçta 3 gol) oldu.

Sırasıyla konuk olduğu Gaziantep FK’yı 1-0, Hatayspor’u 3-0 ve son olarak da Çaykur Rizespor’u da 1-0 ile geçen Kuzey ekibi, Galatasaray ile birlikte deplasmandaki tüm maçlarını kazanan takım olarak dikkat çekti.

Çarşamba günü tekrar lige hazırlanmaya başlayacak olan Samsunspor, önündeki 5 haftada sırasıyla sahasında Göztepe, deplasmanda Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe, dış sahada Kasımpaşa ve iç sahada Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Samsunspor TFF 1. Lig
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