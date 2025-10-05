Samsunspor-Fenerbahçe maçında sakatlığı sebebiyle tribünde olan Mert Hakan Yandaş ile tribünler arasında tartışma!

Samsunspor-Fenebahçe karşılaşmasında maç 0-0 devam ederken, tribünlerde olaylar çıktı. Fenerbahçe’de sakat olduğu gerekçesiyle maçı tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş ,Samsunspor taraftarlarıyla bir tartışma yaşadı.

Samsunspor taraftarı ile Mert Hakan Yandaş arasında tartışma çıktı



Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi pic.twitter.com/9cmA1cKOO9 — Mynet (@mynet) October 5, 2025

ÇEVİK KUVVET ARAYA GİRDİ!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Samsunspor taraftarı ile Mert Hakan Yandaş arasında tartışma çıktı. Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına aldı.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Mert Han Yandaş sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, maçı tribünden takip etti.