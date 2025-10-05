SPOR

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sakatlığı sebebiyle tribünde olan Mert Hakan Yandaş ile tribünler arasında tartışma!

Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçta ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün ardından tribünlerde gerginlik hakimken, Mert Hakan Yandaş ile taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Burak Kavuncu
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

Samsunspor-Fenebahçe karşılaşmasında maç 0-0 devam ederken, tribünlerde olaylar çıktı. Fenerbahçe’de sakat olduğu gerekçesiyle maçı tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş ,Samsunspor taraftarlarıyla bir tartışma yaşadı.

ÇEVİK KUVVET ARAYA GİRDİ!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Samsunspor taraftarı ile Mert Hakan Yandaş arasında tartışma çıktı. Olayın ardından tribüne çevik kuvvet geldi ve Fenerbahçeli heyetin olduğu yeri kontrol altına aldı.

TRİBÜNDEN İZLEDİ

Mert Han Yandaş sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, maçı tribünden takip etti.

