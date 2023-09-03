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Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak? Samsunspor İstanbulspor maçı ertelendi mi, neden?

03.09.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor İstanbulspor maçı ile ilgili aramalar maçın 13. dakikasında durdurulmasıyla birlikte hız kazandı. İki rakip Süper Lig'in 4. haftasında saat 19.15'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. yoğun yağış nedeniyle zeminin ağırlaşması, sahanın futbol oynamaya müsade etmemesine neden oldu. Samsunspor İstanbulspor maçı detayları internette sorgulanıyor. Peki, Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak? Samsunspor İstanbulspor maçı ertelendi mi, neden? Samsun'da yoğun anlar!

Samsunspor İstanbulspor maçı ekranı futbol severler tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Süper Lig'in 4'üncü haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sel felaketinin yaşandığı Samsun'da oynanan maç, hakemler tarafından 13. dakikada durduruldu. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19:15'te başlayan maça yoğun yağış engel oldu. Kullanıcılar 'Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Samsunspor İstanbulspor maçı ile ilgili detaylar...

SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Samsunspor ve İstanbulspor, Süper Lig'in 4. haftasında saat 19.15'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yoğun yağış nedeniyle maç 13. dakikada dururken, karşılaşma ertelendi.
Sel felaketi yaşanan Samsun'da sağanak yağış maç boyunca devam etti.

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Hakemlerin iletişim cihazlarının dahi bozulduğu karşılaşmada takımlar soyunma odasına giderken maçın ertelendiği öğrenildi.

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SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarıda kesilen Samsunspor İstanbulspor karşılaşmasının yeniden ne zaman oynanacağına dair henüz resmi, bir açıklama yapılmadı. Saha şartlarının elverişli olması halinde fikstürün uygun olduğu ilk tarihte karşılaşmanın yeniden oynatılacağı tahmin ediliyor.

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Samsunspor İstanbulspor maçının yeni tarihi ile ilgili bilgiler netleştiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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