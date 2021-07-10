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Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı

10.07.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete tepki amacıyla mor forma hazırladı.

Samsunspor, kadına şiddete karşı mor forma hazırladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına yönelik şiddete tepki amaçlı olarak üzerinde 15 ayrı dilde "Kadına şiddete hayır" yazılı mor formayı satışa sunacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadına şiddete karşı durmak için dünyanın en ağır formasının hazırlatıldığı bildirildi.

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Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğu paylaştıkları vurgulanan açıklamada, "Her gün bu utançla yaşamamak, kadına şiddete hayır demek için, dünyanın en ağır forması çok yakında Store 55'tedir." ifadelerine yer verildi.

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım da dünyanın en ağır formasının taraftarlarla buluşacağına işaret ederek, "Ne mutlu ki herkesin gönlünde Samsunsporluluk ruhu oluşuyor." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Samsunspor
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