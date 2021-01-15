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Samsunspor, Sivasspor'dan Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2021 19:40 | Son Güncelleme

Yılport Samsunspor, DG Sivasspor'dan Yasin Öztekin ile 1,5 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Samsunspor, Sivasspor'dan Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yasin Öztekin, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı. Yılport Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Süper Lig’de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yasin Öztekin’in camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

33 yaşındaki futbolcu Süper Lig’de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray ve Göztepe formaları giymişti.

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BUGÜN VEDA ETMİŞTİ

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a transfer olan Yasin Öztekin, Sivasspor’a veda etti. Sosyal medya üzerinden Sivasspor temalı fotoğrafların yer aldığı video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Diğer yandan Sivasspor’da 18 maça çıkan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Öztekin 2 kez de sarı kartla cezalandırılırken, 773 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.


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