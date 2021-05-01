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Samsunspor Süper Lig umudunu son haftaya taşıdı

01.05.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 33. haftasında ilk 2 mücadelesi veren Yılport Samsunspor, Ankaraspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya taşıdı.

Samsunspor Süper Lig umudunu son haftaya taşıdı

TFF 1. Lig 33. hafta maçında Yılport Samsunspor evinde ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk etti.

Ev sahibi takım 25. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçerken Ankaraspor 48'de Darko Bodul ile skoru eşitledi. Ertuğrul Sağlam'ın ekibi 64. dakikada Veli Çetin ile bir kez daha öne geçerken, maçın skorunu belirleyen 73' Kubilay Yavuz oldu: 3-1.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile aynı puana sahip Samsunspor, averajla üçüncü sırada yer aldı ve Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını son haftaya taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor
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