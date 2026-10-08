Samsunspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Samsunspor Cumartesi 16:00 Trabzonspor

Samsunspor ile Trabzonspor, 10 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Samsunspor, son dönemlerdeki kayıplarıyla zor bir süreçten geçiyor, Trabzonspor ise galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.

Lig Durumu Samsunspor 16. Trendyol Süper Lig O 6 G 1 B 1 M 4 P 4 6 Attığı Gol 12 Yediği Gol -6 Averaj Trabzonspor 7. Trendyol Süper Lig O 6 G 3 B 1 M 2 P 10 13 Attığı Gol 5 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Samsunspor 6 / 12 Trabzonspor 13 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı S Samsunspor İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 4 – 10 T Trabzonspor Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 2 – 4

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 4 puanla 16. sırada.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Samsunspor M M M M G tüm kulvarlar Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M

Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G Trabzonspor G M G M G tüm kulvarlar Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor'un son 4 maçında aldığı mağlubiyetler forma düşüklüğünü işaret ediyor.

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı. Çıkan sonucun yanı sıra, 3 gol atıp 9 gol yediği dikkat çekiyor. Trabzonspor ise, en son Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek formunu yükseltmiş durumda. Bu süreçte 12 gol atıp, yalnızca 4 gol yiyecekleri bir grafik sergilediler.

Eksik Oyuncular Samsunspor ✓ Bilinen eksik yok Trabzonspor 4 eksik Arseniy Batagov Ruslan Malinovskyi Okay Yokuşlu Umut Nayir

Trabzonspor kadrosunda Arseniy Batagov (Şüpheli), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Umut Nayir (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist Mohamed Salah Trabzonspor 7 Gol 2 Asist Ernest Muci Trabzonspor 1 Gol 2 Asist Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist Franculino Trabzonspor 1 Gol 1 Asist

Samsunspor'un en önemli oyuncusu Emre Kılınç, takımın en çok katkı sağlayan ismi konumunda.

İkili Rekabet 2 Samsunspor 2 Beraberlik 1 Trabzonspor Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 1-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig

Trabzonspor 2-2 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Yılport Samsunspor 3-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2, Trabzonspor 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 8, Trabzonspor 8 gol attı.