Samsunspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Samsunspor ile Trabzonspor, 10 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Samsunspor, son dönemlerdeki kayıplarıyla zor bir süreçten geçiyor, Trabzonspor ise galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 4 puanla 16. sırada.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 7. sırada.
Samsunspor'un son 4 maçında aldığı mağlubiyetler forma düşüklüğünü işaret ediyor.
Samsunspor, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı. Çıkan sonucun yanı sıra, 3 gol atıp 9 gol yediği dikkat çekiyor. Trabzonspor ise, en son Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek formunu yükseltmiş durumda. Bu süreçte 12 gol atıp, yalnızca 4 gol yiyecekleri bir grafik sergilediler.
Trabzonspor kadrosunda Arseniy Batagov (Şüpheli), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Umut Nayir (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.
Samsunspor'un en önemli oyuncusu Emre Kılınç, takımın en çok katkı sağlayan ismi konumunda.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2, Trabzonspor 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 8, Trabzonspor 8 gol attı.
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