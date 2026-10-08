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Samsunspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Samsunspor ile Trabzonspor, birlikte sahaya çıkacakları bu maç öncesinde farklı form grafikleriyle dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Samsunspor - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Samsunspor
Cumartesi 16:00
10.10.2026
Trabzonspor
Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Yayın: beIN Sports

Samsunspor ile Trabzonspor, 10 Ekim 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Samsun Yeni 19 Mayıs sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Samsunspor, son dönemlerdeki kayıplarıyla zor bir süreçten geçiyor, Trabzonspor ise galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Samsunspor

16. Trendyol Süper Lig
O
6
G
1
B
1
M
4
P
4
6
Attığı Gol
12
Yediği Gol
-6
Averaj

Trabzonspor

7. Trendyol Süper Lig
O
6
G
3
B
1
M
2
P
10
13
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Samsunspor 6 / 12
Trabzonspor 13 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Samsunspor İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
4 – 10
Trabzonspor Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
2 – 4

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 4 puanla 16. sırada.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 10 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Samsunspor M M M M G

tüm kulvarlar

  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 Samsunspor 0-2 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig M
  • 22.08.2026 Çaykur Rizespor 0-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
Trabzonspor G M G M G

tüm kulvarlar

  • 01.10.2026 Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 31.08.2026 Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor'un son 4 maçında aldığı mağlubiyetler forma düşüklüğünü işaret ediyor.

Maç öncesi değerlendirme

Samsunspor, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı. Çıkan sonucun yanı sıra, 3 gol atıp 9 gol yediği dikkat çekiyor. Trabzonspor ise, en son Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek formunu yükseltmiş durumda. Bu süreçte 12 gol atıp, yalnızca 4 gol yiyecekleri bir grafik sergilediler.

Eksik Oyuncular

Samsunspor

Bilinen eksik yok

Trabzonspor

4 eksik
Arseniy Batagov Şüpheli
Ruslan Malinovskyi Sakat Diz Sakatlığı
Okay Yokuşlu Sakat Kıkırdak Sakatlığı
Umut Nayir Sakat Kalçasından Sakat

Trabzonspor kadrosunda Arseniy Batagov (Şüpheli), Ruslan Malinovskyi (Sakat - Diz Sakatlığı), Okay Yokuşlu (Sakat - Kıkırdak Sakatlığı) ve Umut Nayir (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist
Saikuba Jarju Samsunspor 0 Gol 2 Asist
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 7 Gol 2 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 1 Gol 2 Asist
Noah Saviolo Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist
Franculino Trabzonspor 1 Gol 1 Asist

Samsunspor'un en önemli oyuncusu Emre Kılınç, takımın en çok katkı sağlayan ismi konumunda.

İkili Rekabet
2 Samsunspor
2 Beraberlik
1 Trabzonspor
  • 07.02.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 31.08.2025 Trabzonspor 1-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 25.05.2025 Trabzonspor 2-2 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig
  • 04.01.2025 Reeder Samsunspor 2-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig
  • 04.05.2024 Yılport Samsunspor 3-1 Trabzonspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Samsunspor 2, Trabzonspor 1 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Samsunspor 8, Trabzonspor 8 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman?

10 Ekim 2026 tarihinde.

Samsunspor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Saat 16:00'da.

Samsunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports kanalında.

Samsunspor - Trabzonspor maçında hangi oyuncular eksik?

Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Okay Yokuşlu ve Umut Nayir eksik.

Samsunspor ve Trabzonspor'nun ligde kaç puanı var?

Samsunspor'un 4, Trabzonspor'un 10 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Samsunspor
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