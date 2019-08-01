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Samudio: Süper Lig’in başlaması için sabırsızlanıyorum

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 01.08.2019 17:36 | Son Güncelleme

Çaykur Rizepor formasıyla kariyerinde çıkış yakalayan Paraguaylı futbolcu Braian Samudio, yeni sezonda takımının üst sıralarda yer alması için mücadele edeceğini söyledi.

Samudio: Süper Lig’in başlaması için sabırsızlanıyorum

2017-2018 sezonunda Spor Toto 1. Lig’de 20 gol atarak takımının yeniden Spor Toto Süper Lig’e çıkmasında önemli katkı sağlayan ve o yıl ligde gol kralı olan Paraguaylı yıldız futbolcu Braian Jose Samudio Segovia, geçen sezon başı takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya Seria B takımlarından Guarani FC’den teknik direktör Hikmet Karaman'ın büyük ısrarları ile 2017’de kiralanan Brain Samudio, geçen sezon Süper Lig’de çıktığı 32 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

Bu sezon hazırlıklarını Bolu’da devam ettiklerini belirten Braian Samudio, “Çaykur Rizespor formasını giymekten dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim sezon açıkça söylemek gerekirse bu kadar iyi bir performans gösterip 20 gol atmayı beklemiyordum. Ama ben bu başarıyı çok çalışmaya bağlıyorum. Antrenmanlarda iyi çalışıyorum ve hocalarım bana kendimi geliştirebilmek için çok yardımcı oldular. Gol atıp atmamaktan daha önemli olan şey takıma fayda sağlamak. Benim önceliğim her zaman Çaykur Rizespor’un başarısıdır. Takımım için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Rize’de mutluyum, bu sezonda başarımı devam ettirmek istiyorum” dedi.

“ÇOK KALİTELİ BİR EKİP OLUŞUYOR”
Bu sezon Çaykur Rizespor'un sezon sonunda kümede kalma gibi bir derdi olamayacağını söyleyen Paraguaylı golcü Samudio, "Geçen sezondan kalma oyuncularımız var. Geçen sezonki başarımız ortada. Yine çok kaliteli bir ekip oluşuyor ve iyi bir hocamız var. En iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlayıp ligin başlamasını bekliyoruz. Ligi üst sıralarda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Çaykur Rizespor forması ile 2 yılda 3 farklı teknik direktör ile çalıştık. Üç teknik direktör ile ilgili düşüncelerim olumlu. Hepsinden çok şey öğrendim. Şimdi ise İsmail Kartal hocamız var. Kamp döneminde bizi yeni sezona hazırlamak için o da çok çalışıyor. Hocamızın direktifleriyle hedeflerimiz doğrultusunda camianın da desteğiyle bu sezon çok başarılı geçecek. Buna herkes inanıyor. O inançla çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızla kısa sürede uyum yakaladık. Artık Süper Lig’in başlaması için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Braian Samudio Çaykur Rizespor

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