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Samuel Eto'o'dan olay yaratan hareket! Göreve başlar başlamaz...

15.12.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde de bir dönem forma giyen Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanı seçilmişti. İlk iş gününde verdiği kararlar ülkede adeta infial yarattı. Eto'o, ilk iş gününde mesai saatinden sonra işe gelen çalışanların görevlerine son verdi. Hayranları Eto'o'nun yaptığı bu davranışa büyük tepki gösterdi. Eto'o ise soğukkanlılığını koruyarak bu konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Samuel Eto'o'dan olay yaratan hareket! Göreve başlar başlamaz...

Geçtiğimiz günlerde Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına getirilen efsane golcü Samuel Eto'o, işe başladığı ilk gün adeta fırtına estirdi. İşe geç kalan çalışanların gözyaşlarına bakmayan Eto'o hepsini görevden aldı.

ÇALIŞANLARI EVLERİNE GÖNDERDİ

Federasyondaki ilk iş gününde 07.30'da federasyon binasına giden Eto'o, işbaşı saati olan 08.00'den sonra işe gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. Eto'o'nun işe geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi.

GEÇ GELİNMEMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİ

Başkan seçildikten sonra çalışanlara mesai başlangıcıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı ve geç gelinmemesi yönünde talimatı verildiği ancak buna rağmen işe geç gelen çalışanlar olunca Eto'o'nun bu çalışanları işten çıkardığı ifade edildi. Efsane futbolcunun aldığı karar ülkede tepki çekerken konuyla ilgili Kamerun Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.


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Kamerun
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