Samuel Eto'o: Ronaldo'dan sonra en iyisi bendim

Bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto'o, sosyal medya hesabından yaptığı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kamerunlu yıldız, tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında olduğunu söyledi.

"RONALDO'DAN SONRA EN İYİ İKİNCİ SANTRFOR BENİM"

Eto, "Mevkilere göre değerlendirdiğimiz zaman Afrika'nın yetiştirdiği en iyi golcü olduğumu söyleyebilirim. Afrikalı santrforlardan ne Drogba ne de Diouf benimle aynı seviyede... Hiç kimse onların benimle aynı seviyede veya benden daha iyi olduğunu söyleyemez. Kariyerimde hep bir numara olmak istedim ve bunun için çok çalıştım. Büyük oranda başarılı da oldum. Hatta fenomen Ronaldo'dan sonra gelmiş geçmiş en iyi ikinci santrfor olduğumu bile söyleyebilirim... Ronaldo'yu bu yarışın dışında tutuyorum; çünkü o çok farklı ve saygı duyulması gereken bir isimdi." dedi.

