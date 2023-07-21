SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Samuel Eto'o, şike skandalına karıştı! Telefon konuşması sızdırıldı! 'Hakemi devre dışı bırakacağım' dedi ve maçları ayarladı...

Samuel Eto'o, şike skandalına karıştı! Telefon konuşması sızdırıldı! 'Hakemi devre dışı bırakacağım' dedi ve maçları ayarladı...

21.07.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalarını da terleten şu sıralar ise Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Samuel Eto'o, büyük bir skandala karıştı. Futbolculuk kariyerinde dünyaca ünlü kulüplerde top koşturan ve attığı gollerle adından söz ettiren efsane ismin telefon konuşması sızdırıldı. Eto'o'nun bir takıma lig atlatacağına dair söz verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Aktif futbolculuk döneminde Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dünyaca ünlü kulüplerde top koşturan, kariyerinin son döneminde ise ülkemizde Antalyaspor ile Konyaspor formalarını terleten Samuel Eto'o için flaş bir iddia ortaya atıldı.

KULÜP BAŞKANINA SÖZ VERDİ

Kamerun Futbol Federasyonu'nun başkanı olan efsane ismin adı şike skandalına karıştı. Eto'o'nun bir takımın lig atlaması için kulüp başkanına söz verdiği ortaya çıktı.

thumbs_b_c_d3f08f2b416e118c386e4ee10dcbef55

L'Equipe'in haberine göre Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o Kamerunlu futbol takımı Victoria United FC için maçları manipüle etti.

SES KAYITLARI SIZDIRILDI

thumbs_b_c_4d26da6632a954bd9d176f591671c9f7

Eto'o'nun Victoria United FC Başkanı Valentine Gwain ile yaptığı telefon konuşması sızdırılırken, ses kayıtlarında iki başkanın Victoria United’ın ligdeki durumu hakkında konuştuğu duyuldu.

Ekibin başkanı Gwain'in, bir hakemin takıma zarar verdiğinden ve bu yüzden üst lige yükselmenin zor olacağından bahsetmesinin ardından Eto'o'nun verdiği cevap dikkat çekti.

"ÜÇ PUANI SİZE VERECEĞİZ"

thumbs_b_c_6258e079e2d0aa00b7a34dd79b2d35a2

Geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşen konuşmada Eto'o'nun, "Üç puanı size vereceğiz ve hakemi de uzaklaştıracağız. Ama en azından Kamerun’a dönmüş olayım. 4 Ocak’ta ofiste görüşürüz. Hakemi devre dışı bırakacağım ve etkisiz hale getireceğim." ifadelerini kullandığı işitildi.

Victoria United kısa sürede 2 kez lig atladı

Ocak ayına ait olduğu iddia edilen konuşmalardan yalnızca birkaç ay sonra Victoria United birinci lige yükseldi. Bu, ekibin birkaç yıl içinde yaşadığı ikinci lig yükselişi oldu. Nisan ayında lig atlayan takım, 2020 yılında ikinci lige çıkmıştı. Eto'o o zaman da görevdeydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Premier Lig futbolcusu tarafından tecavüze uğradım!''Premier Lig futbolcusu tarafından tecavüze uğradım!'
Fenerbahçe, Dortmund'un Türk yıldızlarını topluyor!Fenerbahçe, Dortmund'un Türk yıldızlarını topluyor!
Galatasaraylılara müjdeyi Wanda Nara verdi!Galatasaraylılara müjdeyi Wanda Nara verdi!
Anahtar Kelimeler:
Şike Samuel Eto'o ak de formaları kamerun futbol federasyonu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

Kıskanç iki eşli adam dükkanda üçüncü karısını vurdu

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.