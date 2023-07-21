Samuel Eto'o, şike skandalına karıştı! Telefon konuşması sızdırıldı! 'Hakemi devre dışı bırakacağım' dedi ve maçları ayarladı...

Aktif futbolculuk döneminde Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dünyaca ünlü kulüplerde top koşturan, kariyerinin son döneminde ise ülkemizde Antalyaspor ile Konyaspor formalarını terleten Samuel Eto'o için flaş bir iddia ortaya atıldı.

KULÜP BAŞKANINA SÖZ VERDİ

Kamerun Futbol Federasyonu'nun başkanı olan efsane ismin adı şike skandalına karıştı. Eto'o'nun bir takımın lig atlaması için kulüp başkanına söz verdiği ortaya çıktı.

L'Equipe'in haberine göre Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı olan Eto'o Kamerunlu futbol takımı Victoria United FC için maçları manipüle etti.

SES KAYITLARI SIZDIRILDI

Eto'o'nun Victoria United FC Başkanı Valentine Gwain ile yaptığı telefon konuşması sızdırılırken, ses kayıtlarında iki başkanın Victoria United’ın ligdeki durumu hakkında konuştuğu duyuldu.

Ekibin başkanı Gwain'in, bir hakemin takıma zarar verdiğinden ve bu yüzden üst lige yükselmenin zor olacağından bahsetmesinin ardından Eto'o'nun verdiği cevap dikkat çekti.

"ÜÇ PUANI SİZE VERECEĞİZ"

Geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşen konuşmada Eto'o'nun, "Üç puanı size vereceğiz ve hakemi de uzaklaştıracağız. Ama en azından Kamerun’a dönmüş olayım. 4 Ocak’ta ofiste görüşürüz. Hakemi devre dışı bırakacağım ve etkisiz hale getireceğim." ifadelerini kullandığı işitildi.

Victoria United kısa sürede 2 kez lig atladı

Ocak ayına ait olduğu iddia edilen konuşmalardan yalnızca birkaç ay sonra Victoria United birinci lige yükseldi. Bu, ekibin birkaç yıl içinde yaşadığı ikinci lig yükselişi oldu. Nisan ayında lig atlayan takım, 2020 yılında ikinci lige çıkmıştı. Eto'o o zaman da görevdeydi.

