Samuel Johnson'dan Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'de 1999 ile 2003 yılları arasında top koşturan Ganalı futbolcu Samuel Johnson, yıllar sonra çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Sarı Lacivertliler'den ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ve Kayserispor'da forma giyen yıldız oyuncu, ülkesinde yaptığı bir açıklamada 1999/2000 sezonunda oynadıkları Galatasaray derbisini hatırlattı.

Ghanaweb adlı internet sitesine konuşan 45 yaşındaki eski futbolcu, kendi attığı golle kazandıkları derbi mücadelesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı 1-0 yendiğimiz o maç, hayatımın en mutlu anıydı. Onların sahasında oynuyorduk ve atmosfer cehennem gibiydi.

Galatasaray, o yıl UEFA Kupası finalinde Arsenal'ı, Süper Kupa finalinde de Real Madrid'i devirmişti. Dolayısıyla nasıl bir takımla oynadığımızı siz tahmin edin.

Kalemize 26'dan fazla şut çektiler, bizimse tek bir şutumuz bile yoktu. Maç boyunca herkes tek bir yarı sahaya bakarak maçı izliyordu. Ama maçı kazanmayı başardık." (Fanatik)

