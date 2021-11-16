San Marino 0-10 İngiltere (Maç sonucu)

İngiltere Milli Futbol takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçında San Marino'yu 10-0 yenerek grubu lider tamamladı.

Bu sonuçla İngiltere, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İngiltere 1964'ten beri ilk kez bir maçta iki basamaklı bir skora ulaştı. İngiltere en son 57 yıl önce, ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.

Maça İngiliz takımın kaptanı Harry Kane, attığı 4 golle damgasın vurdu. Kane 2021 yılı içinde milli formayla 13 gole ulaşarak bir takvim yılı içinde milli takımda en fazla gol atan İngiliz futbolcu da oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer golleri Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

TÜRKİYE, KARADAĞ KARŞISINDA KATAR BİLETİ ARAYACAK

Alman Stefan Kuntz liderliğindeki Türkiye A Milli Futbol takımı da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçını bu akşam Karadağ karşısında oynayacak.

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etmesinin ardından, Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı bulunuyor.

Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı akşamı 22.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grubun diğer kritik maçında ise Hollanda evinde Norveç'i konuk edecek. Bu maçın da başlama saati TSİ 22.45.

2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:

Katar

Sırbistan

İspanya

İsviçre

Fransa

Belçika

Danimarka

Hırvatistan

İngiltere

Almanya

Brezilya

2022 Dünya Kupası için play-off oynayacak ülkeler:

Portekiz

İtalya

İsveç

İskoçya

Rusya

Polonya

Kuzey Makedonya



