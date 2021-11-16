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San Marino 0-10 İngiltere (Maç sonucu)

16.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Milli Futbol takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçında San Marino'yu 10-0 yenerek grubu lider tamamladı.

San Marino 0-10 İngiltere (Maç sonucu)
Harry Kane

Harry Kane

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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İngiltere Milli Futbol takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki son maçında San Marino'yu 10-0 yenerek grubu lider tamamladı.

Bu sonuçla İngiltere, Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İngiltere 1964'ten beri ilk kez bir maçta iki basamaklı bir skora ulaştı. İngiltere en son 57 yıl önce, ABD'yi 10-0 mağlup etmişti.

Maça İngiliz takımın kaptanı Harry Kane, attığı 4 golle damgasın vurdu. Kane 2021 yılı içinde milli formayla 13 gole ulaşarak bir takvim yılı içinde milli takımda en fazla gol atan İngiliz futbolcu da oldu.

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer golleri Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

TÜRKİYE, KARADAĞ KARŞISINDA KATAR BİLETİ ARAYACAK

Alman Stefan Kuntz liderliğindeki Türkiye A Milli Futbol takımı da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki son maçını bu akşam Karadağ karşısında oynayacak.

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etmesinin ardından, Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı bulunuyor.

Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım Salı akşamı 22.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grubun diğer kritik maçında ise Hollanda evinde Norveç'i konuk edecek. Bu maçın da başlama saati TSİ 22.45.

2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler:

Katar
Sırbistan
İspanya
İsviçre
Fransa
Belçika
Danimarka
Hırvatistan
İngiltere
Almanya
Brezilya

2022 Dünya Kupası için play-off oynayacak ülkeler:

Portekiz
İtalya
İsveç
İskoçya
Rusya
Polonya
Kuzey Makedonya


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Türkiye Milli Futbol Takımı İngiltere Milli Futbol Takımı
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