San Marino, ülke tarihleri boyunca ilk resmi galibiyetini aldı! Akıllara Türkiye ile 1994 yılında oynadıkları maç geldi...

San Marino, tarihinde ilk kez bir resmi maçta galibiyet aldı. Uluslar Ligi'nde yer alan San Marino ve Lihtenştayn, San Marino Stadyumu'nda karşılaştı. Sürpriz bir şekilde mücadeleyi kazanan San Marino tarihe geçti.

DAHA ÖNCE DOSTLUK MAÇINDA KAZANABİLMİŞLERDİ

San Marino tarihinde bugüne kadarki ilk ve son galibiyet, 2004 yılında yine Lihtenştayn'a karşı kazandıkları hazırlık maçıydı.

YİNE ONLARLA OYNADILAR, YİNE KAZANDILAR

Mavi beyazlılar futbol tarihlerinde 20 yıllık aranın ardından galibiyetle yeniden tanıştılar. San Marino'nun 20 yıllık hasretini dindiren Lihtenştayn galibiyeti sosyal medyada gündem oldu.

İLK PUANLARINI BİZE KARŞI ALMIŞLARDI

San Marino, 1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye karşısında tarihi başarılar kazanmıştı. İlk maçı milli takımımız 4-1 kazanmıştı. Ancak maçın enteresan olaylarından biri, San Marino Milli Takımı'nın, tarihindeki 2. golünü ağlarımıza göndermesi olmuştu.

Öte yandan Mavi beyazlılar, elemelerdeki rövanş maçında Milli Takımımız ile berabere kalarak tarihindeki ilk resmi puanını kazanmıştı.