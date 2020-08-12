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San Sebastian tarifi: Dilimi 24 liraya satılan meşhur tatlıyı evde yapabilirsiniz!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kısa zamanda popüler bir tatlı haline dönüşen san sebastian tarifi, artık hemen hemen her kafenin menüsünde yerini aldı. Az malzemeyle hazırlanan san sebastian cheesecake’in kıvamını tutturmak çok önemli. Bu tarif sayesinde dışarıda bir dilimine 24 TL ödemeden evde 6 kişilik hazırlayabilirsiniz.

San Sebastian tarifi: Dilimi 24 liraya satılan meşhur tatlıyı evde yapabilirsiniz!

Son zamanların popüler tatlısı olan San Sabastian tarifi; warm cheesecake, La Vina cheesecake ve bask burnt cheesecake isimleriyle de biliniyor. Az malzemeyle hazırlansa da kıvamını tutturmak bir hayli zor olabiliyor. Ancak Mynet Yemek’in San sebastian püf noktaları sayesinde tıpkı meşhur yerlerde yediğiniz San sebastian cheesecake’i hazırlayacaksınız.

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE TARİFİ MALZEMELERİ

4 yumurta
400 ml krema
2 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı un
Bir paket vanilya

SAN SEBASTIAN CHEESECAKE TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Derin bir kabın içinde şekeri ve krem peyniri mikser ile çırpın. Şekerin peynir içinde tamamen erimesini sağlayın.
  • Yaklaşık 5 dakika çırpma işleminden sonra karışıma bir yumurta ekleyin ve tekrar çırpın. Ardından ikinci yumurtayı da ilave edip yumurtaları karışıma güzelce yedirin.
  • Sıra geldi kremayı kaba eklemeye... Kremayla birlikte vanilyayı da ilave edebilirsiniz. Malzemeleri tekrar karıştırın.
  • En son unu ekleyin ve son çırpma işlemini gerçekleştirerek nefis bir kremayı hazır edin. Kelepçeli kek kalıbının içine geniş bir pişirme kağıdı koyun. Pişirme kağıdının kenarları kek kalıbının dışına hafifçe taşmalı.
  • Kabın içine hazırladığınız kek harcını aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında cheesecake’i yaklaşık 1 saat pişirin.
  • San sebastian cheesecake piştikten sonra hemen fırından çıkarmayın. Fırını kapatın ve kapağını yarı açık hale getirip yarım saat kadar bekletin. Sonrasında cheesecake’i fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakabilirsiniz.
  • Oda sıcaklığında soğuduktan sonra cheesecake’i bir gece de buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

SAN SEBASTİAN TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Öncelikle cheesecake malzemelerinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Kullanacağınız labne peynirinin suyunu süzmeye dikkat edin. Cheescake’i pişirdikten sonra kapattığınız sıcak fırında, fırın kapağının ağzı açık bir şekilde yarım saat bekletin. San sebastian cheesecake’i bir gece buzdolabında dinlendirmeden dilimlemeyin.

SAN SEBASTIAN TARİFİ ARDA TÜRKMEN PÜF NOKTALARI

Arda Türkmen normal cheesecake’e göre çok daha basit bir tarif olduğunu söylüyor san sebastian tarifinin. Arda Türkmen, cheesecake için 26 cm’lik kelepçeli kalıp kullanıyor. Ünlü şef tatlı yerken yumurta kokusu almamak için ilk aşamada şeker ve yumurtaların macun kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde çırpılmasını öneriyor.

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