Sana Söz Dizisi'nde Nehir Erdoğan, Müge Anlı'nın birebir aynısı! Dekorundan konuşmasına her şey aynı

Star TV ekranlarının yeni dizisi Sana Söz, ilk bölümü ile seyirci karşısına geçti. Hikayesinde Müge Anlı ile Tatlı Sert formatından beslenen Sana Söz, fenomen programla olan benzerliği ile dikkatleri çekti.

MÜGE ANLI'DAN ESİNLENDİLER

Sana Söz dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Senaryosunun çıkış noktası Müge Anlı ile Tatlı Sert programı olan dizide "Sessiz Kalma" isimli programı sunan Nehir Erdoğan -dizideki adıyla Elif Karaca-, dizinin Müge Anlı'sı oldu.

Erkan Petekkaya ise cinayet büro amiri Ömer'i canlandırıyor.

MÜGE ANLI'NIN KOPYASI

Müge Anlı gibi fenomen bir ismi başarıyla canlandıran Nehir Erdoğan, yürüyüş şeklinden konuşma tarzına kadar Müge Anlı'nın kopyası.





