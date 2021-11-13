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  4. Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!

Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!

13.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sana Söz dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya'nın, gözlerden uzak oğlu Cem Cano Petekkaya'yı görenler şaştı kaldı.

Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!

İlk bölümünden itibaren Star TV'nin iddialı yapımları arasına giren Sana Söz dizisi, Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın muhteşem oyunculuğuyla seyirciyi ekrana kilitliyor. Dizide Ömer karakterine hayat veren Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'yu görenler şaşırıyor.

50 yaşındaki başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen isimler arasında yer alıyor. Petekkaya'nın eşi Didem ve oğlu Cem Cano ile olan mutluluk pozlarına beğeni yağıyor.

İşte Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano Petekkaya:

Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!

Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!

Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!

Erkan Petekkaya, 2003 yılından beri Didem Petekkaya ile evli.

Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!

Aslen Elazığlı olan Petekkaya, Anadolu Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı'nda okudu. Birçok tiyatro oyununda sahne aldı. 1998 yılında yayınlanan Güzel Günler dizisiyle kameralarla tanışan oyuncu; Serseri, Japon Gelin, Aşkına Eşkıya gibi projelerle dikkatleri üzerine çekti. Petekkaya'yı zirveye çıkaran iş ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde hayat verdiği Ali karakteri olmuştu.

Sana Söz dizisinin yıldızı Erkan Petekkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Cem Cano'ya bakın!


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PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Yakışıklı olmak için çok uğraşıyorumYakışıklı olmak için çok uğraşıyorum
Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
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