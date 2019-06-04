Sana ve Mutfak Sırları ile bayram özel menüsü

Süleymaniye Çorbası Malzemeler: 1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy kabak

1 orta boy soğanın yarısı

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı Sana Klasik

6,5 su bardağı su

2-3 tutam ıspanak

tuz

karabiber

kimyon Köftesi için; 250 gr kıyma

tuz

karabiber

1 yemek kaşığı un Yapılışı: Mini köfteler için kıymayı yoğurma kabına alın, tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun, misketten biraz daha büyük köfteler yaparak buzdolabına kaldırın.

Soğanı ve sarımsağı ince ince yemeklik doğrayın.

Havucu rendeleyin, kabağı küp küp doğrayın. Ispanakları ince ince doğrayın.

Kırmızı mercimeği 2-3 kez yıkayın ve süzün.

Orta boy bir tencereye 2 yemek kaşığı Sana Klasik’I alın, üstüne soğan ve sarımsağı ilave ederek kavurun.

Havucu ve mercimekleri ekleyerek kavurmaya devam edin.

6-7 su bardağı su ekleyin ve çorba kıvam almaya başlayıncaya kadar pişirin.

Gerekirse 1-2 su bardağı daha su lave edin ve hazırladığınız köfteleri kaynayan çorbaya ekleyin.

Köfteler pişince ıspanakları ekleyin ve 2 dakika daha pişirerek ocaktan alarak servis yapın.

Ali Nazik Kebabı Malzemeler: 300 gr. Kıyma

2 adet sivri biber

1 adet orta boy soğan

1-2 yemek kaşığı salça

isteğe göre maydanoz

2 yemek kaşığı Sana Klasik Servisi için: 2 diş sarımsak

300 gr.yoğurt

500 gr.közlenmiş patlıcan (konserve) Sosu için:

biber salçası

2 yemek kaşığı Sana Klasik Yapılışı: Soğanı yemeklik doğrayın. Biberin çekirdeklerini çıkarın ve ince ince doğrayın.

2 yemek kaşığı Sana Klasik’i tavaya alın ve eritin. Soğanı ve biberi yumuşayıncay akadar soteleyin.

Kıymayı ilave ederek orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve közlenmiş patlıcanı karıştırın.

Salça ve tereyağını 2-3 dk.kavurarak ocaktan alın.

Sarımsaklı,patlıcan ve yoğurt karışımını servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız kıymalı karışımı yayın ve üzerine salçalı sosu gezdirerek servis yapın. İstanbul Pilavı Malzemeler: 1 adet haşlanmış didiklenmiş tavuk göğüsü

2 yemek kaşığı Sana Klasik

2 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı zerdeçal

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 su bardağı kabuksuz çiğ badem

2-3 yemek kaşığı file ya da tane antep fıstığı

2 yemek kaşığı sana klasik (bademleri kavurmak için)

3,5 su bardağı tavuk suyu