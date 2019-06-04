Sana ve Mutfak Sırları ile bayram özel menüsü

Süleymaniye Çorbası
Malzemeler:
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy kabak
1 orta boy soğanın yarısı
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı Sana Klasik
6,5 su bardağı su
2-3 tutam ıspanak
tuz
karabiber
kimyon
Köftesi için;
250 gr kıyma
tuz
karabiber
1 yemek kaşığı un
Yapılışı:
Mini köfteler için kıymayı yoğurma kabına alın, tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun, misketten biraz daha büyük köfteler yaparak buzdolabına kaldırın.
Soğanı ve sarımsağı ince ince yemeklik doğrayın.
Havucu rendeleyin, kabağı küp küp doğrayın. Ispanakları ince ince doğrayın.
Kırmızı mercimeği 2-3 kez yıkayın ve süzün.
Orta boy bir tencereye 2 yemek kaşığı Sana Klasik’I alın, üstüne soğan ve sarımsağı ilave ederek kavurun.
Havucu ve mercimekleri ekleyerek kavurmaya devam edin.
6-7 su bardağı su ekleyin ve çorba kıvam almaya başlayıncaya kadar pişirin.
Gerekirse 1-2 su bardağı daha su lave edin ve hazırladığınız köfteleri kaynayan çorbaya ekleyin.
Köfteler pişince ıspanakları ekleyin ve 2 dakika daha pişirerek ocaktan alarak servis yapın.
Ali Nazik Kebabı
Malzemeler:
300 gr. Kıyma
2 adet sivri biber
1 adet orta boy soğan
1-2 yemek kaşığı salça
isteğe göre maydanoz
2 yemek kaşığı Sana Klasik
Servisi için:
2 diş sarımsak
300 gr.yoğurt
500 gr.közlenmiş patlıcan (konserve)
Sosu için:
biber salçası
2 yemek kaşığı Sana Klasik
Yapılışı:
Soğanı yemeklik doğrayın. Biberin çekirdeklerini çıkarın ve ince ince doğrayın.
2 yemek kaşığı Sana Klasik’i tavaya alın ve eritin. Soğanı ve biberi yumuşayıncay akadar soteleyin.
Kıymayı ilave ederek orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve közlenmiş patlıcanı karıştırın.
Salça ve tereyağını 2-3 dk.kavurarak ocaktan alın.
Sarımsaklı,patlıcan ve yoğurt karışımını servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız kıymalı karışımı yayın ve üzerine salçalı sosu gezdirerek servis yapın.
İstanbul Pilavı
Malzemeler:
1 adet haşlanmış didiklenmiş tavuk göğüsü
2 yemek kaşığı Sana Klasik
2 su bardağı pirinç
1 çay kaşığı zerdeçal
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 su bardağı kabuksuz çiğ badem
2-3 yemek kaşığı file ya da tane antep fıstığı
2 yemek kaşığı sana klasik (bademleri kavurmak için)
3,5 su bardağı tavuk suyu
Yapılışı:
Bademleri 2 yemek kaşığı sana klasik ile renk alıncaya kadar soteleyin ve kenara alın.
30 dk. Ilık tuzlu suda beklettiğiniz pirinçleri süzün ve kenara alın.
2 yemek kaşığı Sana Klasik’i tencereye alın. Pirinçleri ve tuzunu ekleyerek hafifçe şeffaflaşıncaya kadar kavurun.
Zerdeçal, file fıstık ve bademleri ekleyerek kavurmaya devam edin.
Bezelyeleri ve suyunu ekleyerek karıştırın ve kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin.
Suyunu çeken pilava tavukları ekleyin karıştırın ve demlenmeye bırakın.
Demlenen pilavı servis yapın.
Afiyet Olsun
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