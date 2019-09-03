Sanal gerçeklik ile farklı bedenlere tanık ol

Engelsiz Filmler Festivali’nin son üç yıldır programında yer verdiği sanal gerçeklik deneyimleri kapsamında bu yıl 3 proje sinemaseverlerle buluşuyor. Farklı bedenlerin hikayelerine tanıklık etmemizi sağlayacak 3 sanal gerçeklik projesi, Festival boyunca ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ile hazırlanan sanal gerçeklik programı, farklı dünyaların kapılarını açarak, engelli kişilerin hayatlarına daha yakından temas etmeye olanak verecek.

3 Farklı Sanal Gerçeklik Deneyimi 3 Şehirde

Festival’in bu yılki sanal gerçeklik seçkisinde Kanada, Arjantin ve İngiltere’den 3 iş bir araya geliyor. Kalina Bertin’ın,bizi bipolaritenin istikrarsız fakat büyüleyici dünyasına davet eden Manik VR Manic VR; epilepsi nöbetleriyle mücadele eden sanatçı Jane Gauntlett’in kendi hikayesinden esinlendiği Kendimle DansIn My Shoes: Dancing with Myselfve tekerlekli sandalye kullanan genç bir kadının bedenini tanımasını anlatan 120 Cm: Kör Randevu 4 Feet: Blind Dateadlı projeler sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla deneyimlenebilecek.

Sanal gerçeklik deneyimleri 7-9 Ekimtarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 11-13Ekimtarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi, 16-20 Ekimtarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’nın fuaye alanlarında sinemaseverlerle buluşacak.



