Mynet Trend

Sanat aşıklarının en az bir kere gitmesi gereken etkinlikler

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
SEYAHAT  | 18.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanından sanatseverleri bir araya getirmeye hazırlanan 2019 yılına özel sanat galerilerini sizin için derledik. Sanat aşıklarını buluşturmaya hazırlanan etkinliklere ev sahipliği yapacak mekanlar...

Sanat aşıklarının en az bir kere gitmesi gereken etkinlikler

2019 yılında dünyanın neresinde olursanız olun sanata doyabileceğiniz çağdaş ve modern sanat galerisini sizler için derledik.

Art Basel, Hong Kong

artbasel hong kong

Dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Art Basel 1970’ten bu yana düzenleniyor. Fuar yılda bir kez Basel, Miami ve Hong Kong’da gerçekleşiyor. Bu sene 29-31 Mart tarihlerinde sanatseverlerle bir araya gelecek Art Basel Hong Kong, dünyanın her tarafından gelen sanatçıların tarihi ve moderni birleştiren çalışmaları sunulacak.

MAMUT ART PROJECT, İSTANBUL, TÜRKİYE

Mamut Art Project 2018, fotoğraf_photo by Emir Uzun_(13)

Mamut Art Project, 2013 yılından bu yana sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlıyor. Bu yıl beşinci kez Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut Art Project 2019, 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

WORLD ART DUBAİ, BAE

Dubai

Bölgenin en kapsamlı sanat organizasyonu, 30 ülkeden 3 binden fazla sanat çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Etkinlik sonunda 5 farklı kategoride ödüller dağıtılıyor. 6.000 metrekarelik alana kurulan fuarda yerel ve küresel eserlerin yansıra İslam kültürünü yansıtan modern ve çağdaş sanat çalışmaları ziyaretçilerle buluşuyor. Etkinlik 3-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

ART PARİS, FRANSA

Art Paris

1998’de ilk açılışını yapan ve sadece Fransız sanatçıların yer aldığı Art Paris’in bugün geldiği noktada, 50 ülkeden binden fazla sanatçının ve 150 galerinin modern ve çağdaş sanat aşkına yaptığı çalışmalar 60 binden fazla sanat tutkunuyla buluşuyor. Bu sene 4-7 Nisan arasında Grand Palais’de eserler görücüye çıkacak.

FRİEZE LONDON, İNGİLTERE

frieze

2003 yılında Londra’da Amanda Sharp ve Matthew Slotover tarafından açılan Frieze, dünyanın en kapsamlı modern ve çağdaş sanat fuarından biri. New York ve Los Angeles’da gerçekleştirilen uluslararası modern ve çağdaş sanatlar fuarı, 170’den fazla galerinin çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Eserler bu sene 2-5 Mayıs’ta New York’ta, 3-6 Kasım’da Londra’da sanatseverlerle buluşacak.

NDIA ART FAİR, INDIA

india

Başkent Yeni Delhi’de senelik düzenlenmeye başlayan India Art Fair; galerileri, sanatçıları, özel vakıfları, sanat hayır kurumlarını, sanatçı topluluklarını, ulusal kurumları, kültürel etkinlikleri ve festivalleri bir araya getiriyor. Güney Asya kültürlerinin yenilikçi bakış açışıyla yorumlanmış çalışmaları görücüye çıkarıyor.

ARTVİLNİUS, LİTVANYA ART

ArtVilnius

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, Doğu Avrupa’nın en büyük modern ve çağdaş sanat fuarı olan ArtVilnius, 2009’dan beri her sene düzenleniyor. 15 ülkeden yaklaşık 60 galerinin çalışmaları 20 binin üzerinde ziyaretçiyle buluşuyor. ArtVilnius, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya geldiği fuar 30 Mayıs-2 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilere açılacak.

ART MARKET BUDAPEST, MACARİSTAN

Art Market Budapest

Bu yıl 8.si yapılacak Art Market Budapest, bölgenin en kapsamlı modern ve çağdaş sanatlar sergisi konumunda. 5 kıtadan 40’tan fazla ülkenin modern ve çağdaş sanatçılarının en ilgi çekici özgün eserleri sergileniyor. Her yıl 30 binden fazla sanatseverin buluştuğu Art Market Budapest, bu sene 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

ART TORONTO KANADA

Art Toronto

Metro Toronto Kongre ve Fuar Merkezi’nde 25-27 Ekim tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. Bu sene 20. Yaşını kutlayacak olan Art Toronto, 125 galerinin özgün modern ve çağdaş eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Kars'ı bir de böyle görün!Kars'ı bir de böyle görün!
Bunları hiçbir yerde göremezsiniz! Bakın ne için kullanılıyorduBunları hiçbir yerde göremezsiniz! Bakın ne için kullanılıyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sanat sanat etkinlikleri sanat galerileri

En Çok Okunan Trend Haberler

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Gökçek'ten Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı için açıklama

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

1977'den beri tek tek yazdı, ümidi kalmayınca vazgeçti

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
137 yıllık tarihi binada en büyülü Kars fotoğrafları!

Kars'ı bir de böyle görün!

Hiçbir yerde göremeyeceğiniz motifleriyle İstanbul’un önemli simgesi: Topkapı Sarayı

Bunları hiçbir yerde göremezsiniz! Bakın ne için kullanılıyordu

Köftesinin tadını bir kez almış birinin vazgeçemediği Tekirdağ’ın birbirinden lezzetli yemekleri

Bu yemeği tadan vazgeçemiyor!

En eski tapınak olan Göbeklitepe'ye 2 milyon turist!

Ve Türkiye'nin en önemli yeri açılıyor!

Dünyada Siyah Gül Yetişen Tek Yer Halfeti’de Gezip Görülecek Enfes Yerler

Dünyada siyah gül yetişen tek yer!

Huzurlu bir hafta sonu adresi

Huzurlu bir hafta sonu adresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.