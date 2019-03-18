Sanat aşıklarının en az bir kere gitmesi gereken etkinlikler

2019 yılında dünyanın neresinde olursanız olun sanata doyabileceğiniz çağdaş ve modern sanat galerisini sizler için derledik.

Art Basel, Hong Kong

Dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Art Basel 1970’ten bu yana düzenleniyor. Fuar yılda bir kez Basel, Miami ve Hong Kong’da gerçekleşiyor. Bu sene 29-31 Mart tarihlerinde sanatseverlerle bir araya gelecek Art Basel Hong Kong, dünyanın her tarafından gelen sanatçıların tarihi ve moderni birleştiren çalışmaları sunulacak.

MAMUT ART PROJECT, İSTANBUL, TÜRKİYE

Mamut Art Project, 2013 yılından bu yana sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlıyor. Bu yıl beşinci kez Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut Art Project 2019, 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

WORLD ART DUBAİ, BAE

Bölgenin en kapsamlı sanat organizasyonu, 30 ülkeden 3 binden fazla sanat çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Etkinlik sonunda 5 farklı kategoride ödüller dağıtılıyor. 6.000 metrekarelik alana kurulan fuarda yerel ve küresel eserlerin yansıra İslam kültürünü yansıtan modern ve çağdaş sanat çalışmaları ziyaretçilerle buluşuyor. Etkinlik 3-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.