Sanat dünyasını yasa boğuldu! İşte ünlülerden duygusal Hasan Saltık paylaşımları

Ünlü yapımcının ani ölüm haberini alan sanat camiasının tanınan isimleri yaşadıkları üzüntüyü yaptıkları paylaşımlar ile dile getirdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Tunceli'de, orta eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyip yayımladı. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan yapımcı Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye'nin müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Saltık'ın ölüm haberini duyan sanat camiası derinden etkilendi. Sabahat Akkiraz , Şevval Sam ve Harun Tekin gibi başarılı şarkıcılar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile üzüntülerini dile getirerek, Saltık'a veda ettiler.

BARIŞ ATAY

Benim içinde olduğum kuşak için; özgün/protest müzikle yolumuz kesiştiyse Kalan Müzik ve Hasan Saltık’ın büyük etkisi var demek çok doğru olur. Hoşçakal #HasanSaltık pic.twitter.com/NcOs0nCvCw — Barış Atay (@barisatay) June 2, 2021

GÖKHAN ÖZOĞUZ

Bir sebep olur çıkar Yolcu yola

Yol hiç durmadan devri daim ola

Sebebi ruhu beyan #hasansaltık

uğurlar ola. — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) June 2, 2021

SABAHAT AKKİRAZ

Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Saltık ile yıllar evvel çekilen fotoğrafının altına,"Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm" notunu düşerek hislerini ifade etti.

Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm #hasansaltık pic.twitter.com/So9Rosac5B — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) June 2, 2021

ŞEVVAL SAM

Ünlü oyuncu Şevval Şam duygularını, "En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum." sözleri ile dile getirdi.

En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum. #hasansaltık — Şevval Sam (@sevvalsam) June 2, 2021

İLKAY AKKAYA

Devrin daim olsun kardeşim, güzel şeyler sundun hayata ve tez olsun devrin çok şey öğrendin hayattan.

Devrin daim olsun kardeşim, güzel şeyler sundun hayata ve tez olsun devrin çok şey öğrendin hayattan. #HasanSaltık — ilkay Akkaya (@kizilirmakilkay) June 2, 2021

YEKTA KOPAN

Hasan Saltık müziğe, Anadolu kültürüne, folklorümüze öyle büyük katkılarda bulunmuştur ki… Muhteşem işler yaptı ve çok erken veda etti. Hepimizin ağabeyi, dostuydu. Çok özleyeceğiz Hasan. Yılmadan verdiğin mücadele için teşekkür ederiz.

Hasan Saltık müziğe, Anadolu kültürüne, folklorümüze öyle büyük katkılarda bulunmuştur ki… Muhteşem işler yaptı ve çok erken veda etti. Hepimizin ağabeyi, dostuydu. Çok özleyeceğiz Hasan. Yılmadan verdiğin mücadele için teşekkür ederiz. #hasansaltık pic.twitter.com/QSvS6fRgOl — Yekta Kopan (@yektakopan) June 3, 2021

NAZAN ÖNCEL

Hasan Saltık’ı kaybetmişiz. Türkülerimizin üzerinde büyük emeği vardır. Üzgünüm. Devri daim olsun.

Hasan Saltık’ı kaybetmişiz. Türkülerimizin üzerinde büyük emeği vardır. Üzgünüm. Devri daim olsun. #HasanSaltık pic.twitter.com/ksPZZ2GaRB — Nazan Öncel (@nazan_oncel) June 2, 2021

HARUN TEKİN

Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin Saltık'ı şu sözler ile andı: "Çok erken ve çok üzücü bir kayıp. müzikle ilgilenen kimsenin kayıtsız kalamayacağı değerler katmıştır. Devri daim olsun."

çok erken ve çok üzücü bir kayıp. müzikle ilgilenen kimsenin kayıtsız kalamayacağı değerler katmıştır.

devri daim olsun. #hasansaltık pic.twitter.com/bSwwdNu3GD — Harun Tekin (@harun_tekin) June 2, 2021



