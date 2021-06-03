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Sanat dünyasını yasa boğuldu! İşte ünlülerden duygusal Hasan Saltık paylaşımları

03.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlarca albüme yapımcılık yapan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 57 yaşında dünyaya gözlerini yuman Saltık, birçok sanatçı ile çalışmalar yürütmüştü. Saltık'ın ölüm haberini alan sanat camiası yasa boğuldu. Birbirinden ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile dile getirdi.

Sanat dünyasını yasa boğuldu! İşte ünlülerden duygusal Hasan Saltık paylaşımları

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan yapımcı Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye'nin müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Saltık'ın ölüm haberini duyan sanat camiası derinden etkilendi. Sabahat Akkiraz, Şevval Sam ve Harun Tekin gibi başarılı şarkıcılar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile üzüntülerini dile getirerek, Saltık'a veda ettiler.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Tunceli'de, orta eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyip yayımladı. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Şevval Sam'dan duygusal Hasan Saltık paylaşımı

SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU

Ünlü yapımcının ani ölüm haberini alan sanat camiasının tanınan isimleri yaşadıkları üzüntüyü yaptıkları paylaşımlar ile dile getirdi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

BARIŞ ATAY

GÖKHAN ÖZOĞUZ

SABAHAT AKKİRAZ
Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz Saltık ile yıllar evvel çekilen fotoğrafının altına,"Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık hakka yürüdü. KALAN Yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm" notunu düşerek hislerini ifade etti.

ŞEVVAL SAM
Ünlü oyuncu Şevval Şam duygularını, "En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum." sözleri ile dile getirdi.

İLKAY AKKAYA
Devrin daim olsun kardeşim, güzel şeyler sundun hayata ve tez olsun devrin çok şey öğrendin hayattan.

YEKTA KOPAN
Hasan Saltık müziğe, Anadolu kültürüne, folklorümüze öyle büyük katkılarda bulunmuştur ki… Muhteşem işler yaptı ve çok erken veda etti. Hepimizin ağabeyi, dostuydu. Çok özleyeceğiz Hasan. Yılmadan verdiğin mücadele için teşekkür ederiz.

NAZAN ÖNCEL
Hasan Saltık’ı kaybetmişiz. Türkülerimizin üzerinde büyük emeği vardır. Üzgünüm. Devri daim olsun.

HARUN TEKİN
Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin Saltık'ı şu sözler ile andı: "Çok erken ve çok üzücü bir kayıp. müzikle ilgilenen kimsenin kayıtsız kalamayacağı değerler katmıştır. Devri daim olsun."


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Sabahat Akkiraz Barış Atay Gökhan Özoğuz Harun Tekin İlkay Akkaya Şevval Sam Hasan Saltık
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