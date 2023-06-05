Sanat dünyasının acı kaybı... Ünü kantocu Nurhan Damcıoğlu vefat etti! Nurhan Damcıoğlu'nun Hastalığı neydi?

Sanat camiasının ünlü isimlerinden Nurhan Damcıoğlu hayata gözlerini yumdu. Babasının yolundan giderek sanatla ilgilenmeyi seçen Nurhan Damcıoğlu farklı dallarda yer aldı. kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu olan Nurhan Damcıoğlu kalp yetmezliği ile savaşıyordu.

Babasının açık hava sineması olan ve annesinin devlet operalarında terzilik yaptığı Nurhan Damcıoğlu, Annesini girişimleriyle Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı ve böylece çok küçük çağlarda tiyatro eğitimi aldı.

SANAT CAMİASININ ACI KAYBI!

Ünlü sanatçı Nurhan Damcıoğlu hayata gözlerini yumdu. 82 yaşında vefat eden sanatçı kalp yetmezliği hastalığı ile savaşıyordu.

NURHAN DAMCIOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

82 yaşında hayta gözlerini yuman Nurhan Damcıoğlu kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti.

BEHZAT UYGUR'DAN TAZİYE MESAJI

Bir efsane daha veda etti.Mekanın cennet olsun #NurhanDamcıoğlu https://t.co/mnzNx0MODO — Behzat Uygur (@behzatuygur) June 5, 2023



