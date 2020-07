Sanatçı Aydın maske taktığı eşekle hak arayışı için adliye kapısında

Türkiye’de en çok küfür yiyen sanatçıların başında gelen ünlü sanatçı Aydın Aydın, maske taktığı eşeğiyle geldiği adliyede metrelerce uzunluğundaki dilekçesini savcılığa teslim etti.

Yaptığı sıra dışı albüm ve kliplerle gündeme gelen ve sosyal medya hesaplarında en çok küfür ve hakarete maruz kalan Aydın Aydın, maske taktığı ‘Kadife’ adındaki eşekle Hakkari Adliyesi önüne geldi. Sosyal mesafeye dikkat eden Aydın Aydın, Cumhurbaşkanının gündeme getirdiği sosyal medya düzenlemesine destek verdiğini belirterek, Sümbül Dağı kadar büyük Zap Suyu kadar uzun küfür ve hakaret dolu dilekçesini savcılığa verdiğini söyledi. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirten Aydın, Türkiye’de en çok küfür yiyen sanatçı olduğunu söyledi. Dünyada en mağdur olan hayvanın eşek olduğunu ifade eden Aydın Aydın; “Aşağılanan, hakaret edilen eşek de bu yasada yaralanmak istiyor. Sosyal medya düzenleme yasasını destekliyorum ve bir an önce de TBMM’de bu yasanın çıkmasını rica ediyorum” dedi.

Aydın Aydın, sosyal medyayla ilgili düzenlemenin gündeme gelmesiyle ‘Kadife’nin de çok sevindiğini belirterek, “Benim gibi bundan sonra inşallah sahte hesaplarla bu kadar insanlara hakaret edenler, küfür edenler cezasını bulur. Biz bundan sonra her şeyi yüce adalete bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maskeli Kadife ile birlikte Hakkari-Van karayolu üzerindeki Seyir Tepesine giden Aydın Aydın, “Sosyal medyanın kabadayıları, sizin gidi klavye kabadayıları, hep sahtedir hesapları, işleri güçleri küfür etmek, çoktur bunların günahları” adlı şarkısını seslendirdi.

Aydın Aydın, “Temiz bir dünya için bu görev hepimizin” sloganı ile yola çıktığını belirterek, “Onlarca türkü yaptım, dünyada ilk defa hayvanlarla düet yaptım, suyla, bitkilerle, meyve sebzelerle, trafik canavarı, dumansız hava, obezite, kadına şiddet ve en son korona virüsle ilgili ilk türküyü Hakkari’de yaptım. Ama hiç hak etmediğim küfürler, tehditler, hakaretler yedim. İnsan oğlu ayrıca hayvanı kötü emellerine alet ediyor. Küfür ederken hep hayvan isimlerini kullanıyorlar. ‘Hayvan oğlu hayvan, it oğlu it, köpek oğlu köpek, eşek oğlu eşek’ lütfen bu yasa ile birlikte insanlar bu hayvanların ismini küfürde kullanmasınlar ve sosyal medya yasası düzenlemesini sonuna kadar destekliyorum. Suç duyurusunda da bulundum, her şeyi yüce adalete bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a de teşekkür eden Aydın Aydın, “Cumhurbaşkanım bu yasayı gündeme getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. TBMM’den ricamız, çok kısa sürede bu yasayı meclisten geçirsinler. Bizde bugüne kadar en azında sabır ettik, ama Kadife de bu yasadan faydalanmak istiyor” dedi.

Yapılan küfür ve hakaretlerin Sümbül Dağı kadar büyük Zap Suyu kadar uzun olduğunu söyleyen Aydın Aydın, kilometrelerce uzunluğundaki küfür ve hakaret içerikli dilekçeyi Seyir Tepesi’nden Zap Suyu’na doğru sarkıttı.