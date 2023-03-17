MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sanatçı Onur Akın siyasete atılıyor! CHP'ye başvurusunu yaptı (ONUR AKIN KİMDİR?)

Sanatçı Onur Akın siyasete atılıyor! CHP'ye başvurusunu yaptı (ONUR AKIN KİMDİR?)

17.03.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlere giderken Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürüyor. Milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmayı sürdürüyor. O isimlerden biri de sanatçı Onur Akın oldu. Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Sanatçı Onur Akın siyasete atılıyor! CHP'ye başvurusunu yaptı (ONUR AKIN KİMDİR?)

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili seçimi için hazırlıklar sürerken milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmaya devam ediyor.

ONUR AKIN CHP'DEN BAŞVURUSUNU YAPTI

O isimlerden biri de sanatçı Onur Akın oldu. Akın, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

2

ONUR AKIN KİMDİR?

Onur Akın, 6 Mart 1967 tarihinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğmuştur. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin altıncı ve son çocuğudur. Babasının tayini nedeniyle 3 aylıkken İstanbul’un Beykoz ilçesinde yaşamaya başladı. İlkokul eğitimini Paşabahçe İlköğretim Okulu’nda, ortaokul eğitimini Paşabahçe Ortaöğretim Okulu’nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İlk müzik derslerini babası ve ağabeyinden almıştır. İlk enstrümanı mandolindir. Ardından bağlama ile, lisede müzik öğretmeni Dr. Zihni Bey’in desteğiyle “Batı müziği” ile tanıştı. Batı müziği ve yöresinin kültürü ile müziğinin birleşimi, gelecekteki müzik tarzının temellerini oluşturmuştur.

Onur Akın, 1987 yılında kurduğu “Grup Baran” adlı müzik gurubu ile ilk albümünü “Yediveren” adı ile 1989 yılında çıkarmıştır. 1991 yılında yine Grup Baran ile birlikteliğinin son albümü olan “Kuytuda Başak”ı çıkarmışlar; daha sonra Grup Baran’dan ayrılma kararı vererek 1991’den sonra solo albümlerine devam etti.

Vedat Türkali’nin 1944 yılında yazdığı “Bekle Bizi İstanbul” adlı şiirini besteleyip yorumlamıştır. “Seviyorum Seni” isimli bestesinin sözleri Nazım Hikmet’e aittir. Başlarda hırçın şarkılar söylerken, şarkıları aşk şarkılarına doğru yön değiştirdi.

Hem şair, hem de besteci olan Onur Akın, kendine ait Eylül Müzik şirketini kurmuştur. Müzik hayatının başından bu yana yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir. Beste çalışmalarına Ruhi Su’nun sesinden ve müziğinden etkilenmesi nedeniyle başlamıştır. Kendi şiirlerinin yan ısıra çok önemli şairlerin de şiirlerini bestelemiştir.

Onur Akın, 1991 yılında ressam Hanife Sevim Akın ile evlendi. Eylül Türkü Akın adında bir kızı vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik şov! Eşi ve oğlunun doğum tarihini...Kıvanç Tatlıtuğ'dan romantik şov! Eşi ve oğlunun doğum tarihini...
Transparan giyip göğüs dekoltesiyle büyülediTransparan giyip göğüs dekoltesiyle büyüledi
Sert görünmek için o estetiği yaptırdıSert görünmek için o estetiği yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
Onur Akın anne

En Çok Okunan Haberler

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı

Mersin açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Mersin açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem!

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Togg hızlı başladı! "İlk 4 saatte..."

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak mesaj! Masada çekilen o kareyle duyurdular

Yavaş ve İmamoğlu'ndan ortak mesaj! Masada çekilen o kareyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.