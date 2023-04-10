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Sanatsever nasıl yazılır, sanatsever yazımı nasıl olmalıdır? Sanatsever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.03.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelimelerin sayısal olarak fazla olduğu bir dildir. Öz Türkçe kelimeler yanında farklı kökenli kelimeler de dilimize giriş yapmıştır. Kelimelerin telaffuzu ve yazılımının doğru olması çok önemlidir. Dilimizde yer alan ikilemeler ve birleşik kelimelerin yanlış yazımı yazım yanlışına yol açar. Sanatsever kelimesi yazımında karışıklık olabilen bir sözcüktür.

Sanatsever nasıl yazılır, sanatsever yazımı nasıl olmalıdır? Sanatsever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe dil bilgisi ve yazım kuralları açısından bir bütündür. Kelimeleri kullanırken, cümle oluştururken mutlaka dil bilgisi kurallarına uymalıyız. Aynı zamanda yazılı anlatımda mutlaka yazım kurallarına uyulması gerekir. Doğru ve anlaşılır bir anlatım için bu kurallar bütününe dikkat etmek gerekir. Yazım kuralları açısından özellikle ikileme ve birleşik kelimelerin yazımı karışıklığa yol açmaktadır. TDK’ye göre hangi kelimelerin birleşik hangilerinin ayrı yazılacağı belirlenmiştir. Sanatsever sözcüğü sanat ve sever sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuş bir birleşik sözcüktür. Sever sözcüğü ile oluşan farklı örnek birleşik kelimeler de mevcuttur: yurtsever, vatansever, sporsever, müziksever gibi. Sanatsever sözcüğü yazım yönünden karıştırılabilen bir birleşik kelimedir.

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Sanatsever nasıl yazılır?

Sanat sözcüğü Arapçadan dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Sanatsever sözcüğü müzik, edebiyat, resim, heykel gibi sanat dallarından en az biriyle ilgilenen kişi anlamında kullanılmaktadır. Sanatsever sözcüğü birleşik bir kelimedir. Sanat ve sever sözcüğünün birleşimi olan kelime dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasındadır. Sanatsever yazımı karıştırılabilen bir kelimedir. Sanatsever TDK’ye göre “sanatsever” şeklinde ve birleşik olarak yazılır.

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Sanatsever ayrı mı yazılır?

Sanatsever bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır sorusunun cevabı TDK’ye göre kelimenin bitişik yazıldığıdır. Sanat ve sever kelimelerinin birleşmesi ile oluşan bu kelime sanat dallarıyla yakından ilgili olan kişiler için söylenir. Yazılı anlatım sırasında yazım kurallarına uymalı ve doğru bir anlatım sağlamalıyız. Kelimelerin doğru yazımlarına TDK’den ulaşıp, yazım yanlışlarının önüne geçebiliriz. Sanatsever doğru yazılışına da TDK’den ulaşabiliriz. Genel olarak birleşik kelimelerde olduğu gibi sanatsever kelimesi de birleşik yazılır.

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