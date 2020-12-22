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Sancaktepe nerede? Kısaca tarihi ve önemi nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 22.12.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe nerede? Kısaca tarihi ve önemi nedir?

İstanbul'un ilçelerinden biri olan Sancaktepe, yeni sayılabilecek ilçelerimiz arasındadır. 65 kilometrekarelik alanda bir alana yayılan ilçenin 19 mahallesi vardır. Buna ek olarak, ulaşım açısından pek çok bağlantıya sahip olan ilçe İstanbul'un önemli bölgelerindendir. İşte "Sancaktepe nerede, tarihi ve önemi nedir?" gibi soruların cevabı...

İstanbul, geniş sayılabilecek alanı ve kalabalık nüfusuyla pek çok önemli yerleşkeye sahip bir ildir. Bu yerleşkelerden biri de hiç şüphesiz Sancaktepe'dir. 2008 yılında ilçe statüsüne geçen Sancaktepe, İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan ilçelerinden biridir. Yaklaşık 300 bin kişinin ikamet ettiği ilçe nüfus açısından ülkemizdeki pek çok ile denk insanı sınırları içerisinde barındırır. Yazımızın devamını inceleyerek "Sancaktepe nerede, nasıl gidilir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Sancaktepe Nerede?

Sancaktepe ilçesi İstanbul'un Anadolu yakasında yer alır. Marmara Bölgesinin kuzey doğu taraflarında bulunan ilçenin batısında Ümraniye ve Ataşehir, doğusunda Sultanbeyli ve Pendik, kuzeyinde Çekmeköy ve güney doğusunda Maltepe bulunur. Rakımı yaklaşık olarak 100 metre olan bölgenin havza niteliği taşıdığını söylemek mümkündür. Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden ulaşım bağlantılarının geçtiği ilçede ayrıca Tem otoyolu ile birlikte Tem-Kartal bağlantı yolu da vardır. Dolayısıyla ilçenin, İstanbul'un ulaşımı açısından önemli bir konuma sahip olduğu söylenebilir.

Sancaktepe Nasıl Gidilir?

Sancaktepe'ye özel aracınızla gidebilmenizin iki yolu vardır. İlk seçeneği takip ederseniz ilçeye E80 ve O-6 bağlantılarını kullanarak gidebilirsiniz. Şile otoyolunu takip etmek de ikinci seçenektir. Şile otoyolu, ilk seçeneğe göre yaklaşık olarak 5 km daha fazla mesafeye sahiptir. Ancak E80 ve O-6 üzerinde ise ücretli geçiş noktaları olduğunu hatırlatmak gerekir.

Toplu taşıma aracılığıyla Sancaktepe'ye gitmek özellikle uzak bir mesafeden son derece güç olabilir. Marmaray kullanarak Sancaktepe'ye ulaşmak mümkün değildir. İstanbul'un Avrupa yakasından ilçeye ulaşmak için Mecidiyeköy'den kalkan Sultanbeyli otobüsleri en yakın güzergahtır. Anadolu yakasından ise Kadıköy ve Üsküdar'dan kalkan Sultanbeyli otobüslerinin yanı sıra Yenidoğan ve Sarıgazi otobüsleri de kullanılabilir.

Sancaktepe Nereye Bağlı?

Sancaktepe halihazırda İstanbul'a bağlı ilçelerden biridir. Ancak bölge, 2008 yılına kadar Ümraniye ilçesine bağlıydı. 2008'de yapılan değişiklik; Ümraniye'ye bağlı olan Sarıgazi ve Yenidoğan ile Kartal'a bağlı olan Samandıra beldelerini Sancaktepe ilçesi altında birleştirdi.

Sancaktepe Gezilecek Yerler Nelerdir?

Sancaktepe'ye gittiğinizde uğramayı düşünebileceğiniz çeşitli restoranlar ve mesire alanları mevcuttur. Aynı zamanda tarihi yazlık saraylara da sahip olan ilçe, bu anlamda ziyaretçilerine gezilebilecek pek çok yer vadeder.

l Sancaktepe'de gezilecek yerler arasında ilk bahsedilebilecek bölge Safa Tepesi'dir. Safa Tepesi gerek şehrin gürültüsünden uzak olması gerekse de içerisinde bulunan yürüyüş parkurları, parklar ve spor sahaları ile son derece ferah ve geniş bir alandır.
l Rings Alışveriş Merkezi de ilçenin önemli yapılarından biridir. İstanbul'un en afili alışveriş merkezlerinden biri olan Rings, içerisinde birçok cafe, restoran ve alışveriş yapabileceğiniz mağazalar barındırır.
l Damatris Yazlık Sarayı, ilçenin Bizans döneminden kalmış yapılarından biridir. Bu anlamda tarihi ve arkeolojiyi sevenler sarayı ziyaret edebilir.
l Benzer bir biçimde ilçede, Abdurrahman Gazi Türbesi de yer alır. Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında büyük hizmetlerde bulunmuş, Aydos Kalesini fethetmiş bir komutandır.
l 16. yüzyılda yapılmış olduğu rivayet edilen iki cami de ilçede gezebileceğiniz yerler arasındadır. Arap Hekim ve Sarıgazi Köyü Camileri ilçenin önemli yapıları arasında yer alır. Ayrıca Sarıgazi Köyü Camii'nin bahçesinde Sarı Kadızade Şeyh Mustafa Efendi'nin türbesi bulunur. Sarı Kadızade Şeyh Mustafa Efendi, 15. yüzyılda Osmanlı'nın önemli şahsiyetlerinden biridir.

Sancaktepe Tarihi ve Önemi

Sancaktepe, Bizans döneminden bu yana yerleşim olan bir bölgedir. Bu doğrultuda ilçede, Bizans'tan kalma yapılara rastlamak mümkündür. Nitekim bu yapıların en ünlüsü de Damatris Yazlık Sarayı'dır. Bu bölgeye Türklerin ilk defa gelmesi ise 7. yüzyılı bulur. Avar Türkleri bu yüzyılda Üsküdar'a kadar gelseler de Türklerin bölgede kalıcı bir hale gelmek için Osmanlı Devleti'ni beklemesi gerekecektir. 1328 yılında Orhan Gazi tarafından fethedilen Samandıra ve Sarıgazi, Sancaktepe'yi oluşturan iki ana bölgedir.

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