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Sandık Kokusu'ndan ayrılmıştı! Necip Memili hemen o diziyle anlaştı! Ekranlara dönüyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.12.2024 19:52
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Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Uğur Yücel'in yer aldığı Sandık Kokusu'ndan geçtiğimiz haftalarda ayrılan ünlü oyuncu Necip Memili ekranlara dönüyor. Hızlı davrandı o diziyle anlaştı.

Sandık Kokusu'ndan ayrılmıştı! Necip Memili hemen o diziyle anlaştı! Ekranlara dönüyor...

Show TV'de Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sandık Kokusu dizisi geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlamıştı.

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Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı diziden sezon finalinden önce başrol kadrosundan dizinin Atilla’sı Metin Akdülger ekibe veda etmişti. Yeni sezonda da yayın hayatına yeni karakterlerle devam eden dizinin bir diğer başrol oyuncusu Karsu’nun eski kocası Reha’ya hayat veren Necip Memili projeden ayrılmıştı.

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HEMEN O DİZİYLE ANLAŞTI!

Diziden geçtiğimiz haftalarda ayrılan ünlü oyuncu Birsen Altuntaş'ın haberine göre Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği yönetmen koltuğunda Netflix’e “Old Money” dizisini çeken Uluç Bayraktar oturduğu ve senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı “Eşref Rüya'yla anlaştı. Dizi Kanal D'de yayınlanacak.

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Necip Memili sandık kokusu
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