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Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? Demet Akbağ'ın oynadığı dizi ve filmler

06.12.2023 15:03 | Son Güncelleme:
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Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisinde Filiz karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu; Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili ile başrolleri paylaşıyor. Show Tv'nin yeni dizisi Sandık Kokusu'nu Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme aldı. Dizinin yönetmenliğini ise Nezaket Coşkun üstlendi. Peki, Demet Akbağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ'ın oynadığı dizi ve filmler...

Demet Akbağ, bu akşam Show Tv'de yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatacak. Aile olabilmenin, geçmişte yaşanan ve omuzda ağırlık yapan yüklere karşın özgürleşebilmeyi karakterleri üzerinden anlatacak olan Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ; Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili ile başrolleri paylaşıyor. İşte Demet Akbağ'ın hayatı ve biyografisi...

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ,1982 yılında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti. Kurulduğu tarihten beri çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi topluluklarla çalıştı

Demet Akbağ,1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi. 1993 yılında Antalya Film Festivali'nde "Tersine Dünya" adlı filmdeki rolüyle Altın Portakal ödülünü aldıktan sonra, 1995 yılında (Suna Pekuysal'dan sonra bu ödülü alan ikinci kadın oyuncu olarak) İsmail Dümbüllü, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında Altın Kelebek-Yılın Komedi Sanatçısı, 1996 ve 1997 yıllarında da MGD-Komedi Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu. Demet Akbağ,1997 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok başarılı tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı. Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunlarda yer aldı. Televizyon ekranında yer aldığı diğer yapımlar ise "Ölümsüz Aşk" adlı dizi ve Reha Muhtar, Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk ile birlikte yorumcu olarak yer aldığı "Pişti" programıdır.

Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı. Bodrum'da yaptığı ikinci evliliğini ise ancak sekiz ay sürdürebildi.

Demet Akbağ, üçüncüsünde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano’da evlenmiştir. Ali (d.2000) adında bir oğlu vardır.

Demet Akbağ,2008 yılında , Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2013 yılında Show TV'de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasının sunuculuğunu Murat Başoğlu yaptığı, juri koltuğunda ise Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ve Demet Akbağ oturdu.

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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika 2019'da trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

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SANDIK KOKUSU'NUN FİLİZ'İ DEMET AKBAĞ'IN OYNADIĞI DİZİLER

Sinema:

1986 Davacı
1987 Homoti
1993 Tersine Dünya
2000 Vizontele
2004 Neredesin Firuze
2003 Vizontele Tuuba
2005 Organize İşler
The Net 2.0 Dr. Kavak
2008 O... Çocukları
2010 Eyyvah Eyvah
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Kurtuluş Son Durak
2012 Hükümet Kadın
2013 Hükümet Kadın 2
2014 Eyyvah Eyvah 3
2014 Kış Uykusu
2015 Niyazi Gül Dörtnala
2015 Nadide Hayat
2016 Görümce
2018 Görevimiz Tatil
2020 9 Kere Leyla

Televizyon yapımları:

1986 Perihan Abla
1991 Varsayalım İsmail
1995 Bir Demet Tiyatro
Bir Demet Kahkaha Demet
2000 Bir Demet Yerli Film
2001 Şen Kahkahalar
2003 Ölümsüz Aşk
2004 Sevinçli Haller
2006-2007 Bir Demet Tiyatro
2007-2008 Elveda Rumeli
2008-2011 Sen Harikasın
2011 İstanbul'un Altınları
2013 Fırıldak Ailesi
2013 Sevdaluk
2016-2018 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
2019 Çok Güzel Hareketler 2
2020 Menajerimi Ara
2020-2021 Akrep
2022 Demet Akbağ ile Güldürme Beni Sunucu
2023- Sandık Kokusu

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