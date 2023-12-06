Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? Demet Akbağ'ın oynadığı dizi ve filmler

Demet Akbağ, bu akşam Show Tv'de yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi, 3 çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travmanın ardından Adana'dan İstanbul'a gelişini ve yaşananları anlatacak. Aile olabilmenin, geçmişte yaşanan ve omuzda ağırlık yapan yüklere karşın özgürleşebilmeyi karakterleri üzerinden anlatacak olan Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ; Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili ile başrolleri paylaşıyor. İşte Demet Akbağ'ın hayatı ve biyografisi...

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ,1982 yılında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 yılında dahil olduğu Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti. Kurulduğu tarihten beri çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi topluluklarla çalıştı

Demet Akbağ,1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi. 1993 yılında Antalya Film Festivali'nde "Tersine Dünya" adlı filmdeki rolüyle Altın Portakal ödülünü aldıktan sonra, 1995 yılında (Suna Pekuysal'dan sonra bu ödülü alan ikinci kadın oyuncu olarak) İsmail Dümbüllü, 1996, 1997 ve 1998 yıllarında Altın Kelebek-Yılın Komedi Sanatçısı, 1996 ve 1997 yıllarında da MGD-Komedi Sanatçısı ödüllerinin sahibi oldu. Demet Akbağ,1997 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok başarılı tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı. Yine büyük ilgi toplayan ve Yılmaz Erdoğan ile birlikte çalıştığı "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ve "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı oyunlarda yer aldı. Televizyon ekranında yer aldığı diğer yapımlar ise "Ölümsüz Aşk" adlı dizi ve Reha Muhtar, Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk ile birlikte yorumcu olarak yer aldığı "Pişti" programıdır.

Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı. Bodrum'da yaptığı ikinci evliliğini ise ancak sekiz ay sürdürebildi.

Demet Akbağ, üçüncüsünde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano’da evlenmiştir. Ali (d.2000) adında bir oğlu vardır.

Demet Akbağ,2008 yılında , Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2013 yılında Show TV'de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasının sunuculuğunu Murat Başoğlu yaptığı, juri koltuğunda ise Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ve Demet Akbağ oturdu.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika 2019'da trafik kazasında hayatını kaybetmiştir.

SANDIK KOKUSU'NUN FİLİZ'İ DEMET AKBAĞ'IN OYNADIĞI DİZİLER

Sinema:

1986 Davacı

1987 Homoti

1993 Tersine Dünya

2000 Vizontele

2004 Neredesin Firuze

2003 Vizontele Tuuba

2005 Organize İşler

The Net 2.0 Dr. Kavak

2008 O... Çocukları

2010 Eyyvah Eyvah

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Kurtuluş Son Durak

2012 Hükümet Kadın

2013 Hükümet Kadın 2

2014 Eyyvah Eyvah 3

2014 Kış Uykusu

2015 Niyazi Gül Dörtnala

2015 Nadide Hayat

2016 Görümce

2018 Görevimiz Tatil

2020 9 Kere Leyla

Televizyon yapımları:

1986 Perihan Abla

1991 Varsayalım İsmail

1995 Bir Demet Tiyatro

Bir Demet Kahkaha Demet

2000 Bir Demet Yerli Film

2001 Şen Kahkahalar

2003 Ölümsüz Aşk

2004 Sevinçli Haller

2006-2007 Bir Demet Tiyatro

2007-2008 Elveda Rumeli

2008-2011 Sen Harikasın

2011 İstanbul'un Altınları

2013 Fırıldak Ailesi

2013 Sevdaluk

2016-2018 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

2019 Çok Güzel Hareketler 2

2020 Menajerimi Ara

2020-2021 Akrep

2022 Demet Akbağ ile Güldürme Beni Sunucu

2023- Sandık Kokusu