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Saniye saniye kaydettiler! Hiç bir şey olmamış gibi önüne dönüp...

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

Fatih'te iki şüpheli Somali'den İstanbul'a yüksek lisans için gelen Somalili genç kadının yemek yerken çantasındaki parasını çaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Somali'den Türkiye'ye yüksek lisans için gelen Somalili Nejma isimli genç kız 3 arkadaşıyla birlikte 6 Ekim Pazar günü, İstanbul gezisine çıktılar. Nejma bir süre sonra Fatih Fındıkzade'deki döviz bürosunda 100 dolar bozdurdu. Döviz bürosundan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryada oturup yemek söyleyen Nejma çantasını oturduğu sandalyenin arkasına astı. Kafeteryadan kalkacakları sırada çantasının açık olduğunu fark eden Nejma, çantasında parasının olmadığını fark edince personele durumu bildirdi. Kafeterya çalışanları güvenlik kameralarını incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Nejma ve arkadaşlarının oturduğu masanın arkasındaki masaya oturan yine yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 şüpheli, Nejma'nın çantasındaki 570 lirayı el çabukluğuyla alarak kayıplara karıştı. 570 lirasını çaldıran Somalili kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anları ise kafeteryanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Somalili kadınlar yemek yerken arka masada oturan iki şüpheliden biri arkasındaki sandalyede asılı duran çantaya elini atıyor. Şüpheli çantanın içinden paraları alıyor. Masa altında bir süre paraları sayan şüpheliler daha sonra buradan ayrılıyor. (DHA)

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