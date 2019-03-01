Mynet Trend

Saniyeler içinde paramparça ettiler!

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2019 08:30 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan etçil pirana balıklarının görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü.

Bir su kıyısında elindeki et parçalarını atarak pirana cinsi etçil balıklara atan adam ilhiç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Piranaların eti saniyeler içinde yok ettiği anları gösteren video sosyal medyada ilgiyle izlendi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuk...Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuk...
Sahibini kıskanınca bunu yaptıSahibini kıskanınca bunu yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pirana balık

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke eden tezgah!

Şoke eden tezgah!

Çete liderinden polislere: Siz hala emekli olmadınız mı?

Çete liderinden polislere: Siz hala emekli olmadınız mı?

Bu halini unutun! Son hali olay oldu!

Bu halini unutun! Son hali olay oldu!

Uyuşturucu komasına giren sevgilisi ölürken onu filme aldı!

Uyuşturucu komasına giren sevgilisi ölürken onu filme aldı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük keşif: Havadaki karbondioksit kömüre çevrilecek!

Büyük keşif: Havadaki karbondioksit kömüre çevrilecek!

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Arjantin'de 9 yaşındaki çocuktan kurusıkı silahla soygun girişimi

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuk...

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamayan köpeğin görüntüleri güldürdü

Sahibini kıskanınca bunu yaptı

'Çirkin' diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

'Çirkin' diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

İspanya Kralı yakılacak

İspanya Kralı yakılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.