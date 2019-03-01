Saniyeler içinde paramparça ettiler!

Bir su kıyısında elindeki et parçalarını atarak pirana cinsi etçil balıklara atan adam ilhiç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Piranaların eti saniyeler içinde yok ettiği anları gösteren video sosyal medyada ilgiyle izlendi.



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