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Şanlıurfa'da amatör küme maçında kavga

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 24.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Amatör Küme'de mücadele eden iki takımın şampiyonluk maçında kavga çıkınca 9 futbolcu kırmızı kart gördü. 2 futbolcu hastanelik olurken, bir yöneticinin de hakem tarafından dışarı çıkartıldığı maç tatil edildi.

Şanlıurfa'da amatör küme maçında kavga

Şanlıurfa Yenice Standı'ndan Haliliye Belediyesi 2. Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Bağmancıspor ile Eyyübiye Belediyespor karşılaşması olaylı bitti. Hakem Ali Cengiz'in yönettiği müsabakada futbolcular birbirine girdi.

Eyyübiye Belediyespor'un 2-0 önde götürdüğü müsabakanın 45. dakikasında her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören futbolcular sahayı terk ettiği sırada birbirlerine tekme tokat saldırdı. Bir futbolcunun korner direğini alıp rakip takımın oyuncusunun kafasına vurması sonrası ise saha karıştı.

Olaya diğer oyuncular da karışında ortalık adeta savaş alanına döndü. Sahaya giren polisler, tarafları ayırmak için büyük çaba harcadı. 2 oyuncunun hastaneye kaldırıldığı olayda Bağmancıspor'dan 3 futbolcu, Eyyübiye Belediyespor'dan ise 6 oyuncu ve kırmızı kart gördü.

Eyyübiye Belediyespor'un 7 kişinin altına düşmesi nedeniyle maç tatil edildi. Yeşil sahada yaşanan kavga ise cep telefonlarıyla görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Amatör Küme Bağmancıspor

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