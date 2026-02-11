Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şanlıurfa'da gençler sokağa döküldü! 2 milyon TL'ye ulaşan başlık parasına tepki

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir araya gelen gençler, 2 milyon TL'ye ulaşan başlık parası taleplerine karşı ilginç pankartlarla eylem yaptı. "Başlık parası kalksın, zılgıtlar artsın" diyen gençler, evliliğin bir ticaret haline getirilmesine tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da gençler sokağa döküldü! 2 milyon TL'ye ulaşan başlık parasına tepki

Şanlıurfa'da gelenekselleşen ancak son yıllarda fahiş rakamlar nedeniyle toplumsal bir krize dönüşen "başlık parası", Akçakaleli gençleri sokağa döktü. Ellerinde "Kalp hazır cüzdan boş", "Damat geliyor, yatırımcı değil", "Başlık parası kalksın zılgıtlar artsın" ve "Başlık parasına son" yazılı dövizler taşıyan gençler, evlenmenin imkansız hale geldiğini vurguladı.

"KIZIN HAKKINI YİYİP BERKAR BEKAR OĞULLARININ BAŞLIK PARASINI ÖDÜYORLAR"

Eylemde söz alan ve bölgedeki aile yapısına yönelik eleştirilerde bulunan Fatma Aksoy, bazı ailelerin kız evlatlarını birer gelir kapısı olarak gördüğünü savundu. Aksoy, "Burada insanlar çalışmıyor, başlık parasıyla araba alıp ev yapıyorlar. Bir kızın hakkını yiyip bekar oğullarının başlık parasını ödüyorlar. 100 kişinin önünde söylüyorum, biri çıksın yalan desin" diyerek duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa da gençler sokağa döküldü! 2 milyon TL ye ulaşan başlık parasına tepki 1

"BUNA SON VERİLSİN"

Kız arkadaşının babası tarafından 1 milyon 500 bin TL başlık parası istendiğini belirten İbrahim Halil Gültekin, bu rakamların karşılanmasının imkansız olduğunu söyledi. Yıllardır gurbette otellerde çalıştığını ifade eden Mustafa Taşlan isimli genç ise "5-6 yıldır sadece başlık parası biriktirmek için çalışıyorum. Bu zulme son verilsin" dedi.

GÜNLÜK 200 LİRAYA ÇALIŞAN GENÇ: "EVLİLİĞİN HAYALİNİ BİLE KURAMIYORUM"

Sanayide günlük 200 TL yevmiye ile çalışan Yusuf Kartal, "Evliliğin hayalini bile kuramıyorum. Başlık parası altından daha hızlı artıyor. 2 milyon TL istemek bir hakarettir" şeklinde konuştu.

İnşaat ve tersanelerde üç kardeş olarak çalıştıklarını anlatan Mehmet Gören de başlık parası yüzünden yıllardır kardeşlerini evlendiremediklerini ve tüm ailenin gurbette perişan olduğunu dile getirdi.

Gençler, yetkililerin bu duruma hukuki veya toplumsal bir çözüm bulmasını beklediklerini belirterek eylemlerini sonlandırdı.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karada olup, karayolu olmayan tek köy!Karada olup, karayolu olmayan tek köy!
Kar altındaki çocuk İstiklal Marşı'na yürekten eşlik etti!Kar altındaki çocuk İstiklal Marşı'na yürekten eşlik etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.