Şanlıurfa'da gençler sokağa döküldü! 2 milyon TL'ye ulaşan başlık parasına tepki

Şanlıurfa'da gelenekselleşen ancak son yıllarda fahiş rakamlar nedeniyle toplumsal bir krize dönüşen "başlık parası", Akçakaleli gençleri sokağa döktü. Ellerinde "Kalp hazır cüzdan boş", "Damat geliyor, yatırımcı değil", "Başlık parası kalksın zılgıtlar artsın" ve "Başlık parasına son" yazılı dövizler taşıyan gençler, evlenmenin imkansız hale geldiğini vurguladı.

"KIZIN HAKKINI YİYİP BERKAR BEKAR OĞULLARININ BAŞLIK PARASINI ÖDÜYORLAR"

Eylemde söz alan ve bölgedeki aile yapısına yönelik eleştirilerde bulunan Fatma Aksoy, bazı ailelerin kız evlatlarını birer gelir kapısı olarak gördüğünü savundu. Aksoy, "Burada insanlar çalışmıyor, başlık parasıyla araba alıp ev yapıyorlar. Bir kızın hakkını yiyip bekar oğullarının başlık parasını ödüyorlar. 100 kişinin önünde söylüyorum, biri çıksın yalan desin" diyerek duruma tepki gösterdi.

"BUNA SON VERİLSİN"

Kız arkadaşının babası tarafından 1 milyon 500 bin TL başlık parası istendiğini belirten İbrahim Halil Gültekin, bu rakamların karşılanmasının imkansız olduğunu söyledi. Yıllardır gurbette otellerde çalıştığını ifade eden Mustafa Taşlan isimli genç ise "5-6 yıldır sadece başlık parası biriktirmek için çalışıyorum. Bu zulme son verilsin" dedi.

GÜNLÜK 200 LİRAYA ÇALIŞAN GENÇ: "EVLİLİĞİN HAYALİNİ BİLE KURAMIYORUM"

Sanayide günlük 200 TL yevmiye ile çalışan Yusuf Kartal, "Evliliğin hayalini bile kuramıyorum. Başlık parası altından daha hızlı artıyor. 2 milyon TL istemek bir hakarettir" şeklinde konuştu.

İnşaat ve tersanelerde üç kardeş olarak çalıştıklarını anlatan Mehmet Gören de başlık parası yüzünden yıllardır kardeşlerini evlendiremediklerini ve tüm ailenin gurbette perişan olduğunu dile getirdi.

Gençler, yetkililerin bu duruma hukuki veya toplumsal bir çözüm bulmasını beklediklerini belirterek eylemlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA