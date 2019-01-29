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Şanlıurfa'da Roma dönemine ait mezar odası bulundu

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HABER  | 29.01.2019 22:24 | Son Güncelleme

İçme suyu şebekesi için kazı yapan iş makinesi operatörünce bulunan kayadan oyma üç bölümlü mezar odasında insan iskeletlerine rastlandı.

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait mezar odası bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Roma dönemine ait kayadan oyma mezar odası bulundu.

Dutluca Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattı çalışması yapan iş makinesi operatörü, kazdığı bölgede çukur olduğunu fark etti.

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Çalışmayı durduran ekipler, durumu jandarma ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müze yetkililerince yapılan incelemede, bölgede Roma dönemine ait üç bölümlü mezar odası ile 3 insan iskeleti bulundu.

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Yetkililer, bölgenin tescillenmesi için çalışma başlatıldığını belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa mezar odası insan iskeleti

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