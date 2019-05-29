Şanlıurfa'da sahurun adı: Ciğer kebabı

Kendine has mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan peygamberler şehri Şanlıurfa'da Ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösteriyor. Vatandaşlar ciğer kebabını en çok sahur vaktinde tüketiyor. Teravih namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi civarı ve Paşabağı Mahallesi'nde "ciğerciler diyarı" olarak adlandırılan bölgeye gelen vatandaşlar, uzun süre burada vakit geçiriyor.

Kuzu ciğerinin adeta tutkuya dönüştüğü kentte, vatandaşlar sahurlarını yaptıktan sonra sabah namazı öncesi evlerinin yolunu tutuyor. Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 15-20 liradan satılan ciğer kebabı; lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.

"Sahurda büyük bir ilgi var"

Ciğer ustası Bekir Yüksekyayla yaptığı açıklamada, ciğer kebabının Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olduğunu söyledi. Urfalıların yanı sıra il dışından gelen ziyaretçilerin ciğer kebabı yemeden kentten ayrılmadığını anlatan Yüksekyayla, sözlerine şöyle devam etti: