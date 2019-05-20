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Şanlıurfa'da tehlikeli yolculuk kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile yanında oturan kişinin ayaklarını camdan dışarı çıkararak yolculuk yapması, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Şanlıurfa Viranşehir yolunun 45. kilometresinde kaydedildi.

Otomobilin sürücüsü ve yanında oturan kişi ayaklarını camdan dışarı çıkardı. Otomobille seyir halindeyken ayağını camdan çıkaran sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Diğer sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, dakikalarca bu şekilde yol aldı. Sürücünün yanında oturan diğer şahıs da ayağını diğer camdan çıkardı. Tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa otomobil

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