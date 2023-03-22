ŞANLIURFA İMSAKİYE 2023: Şanlıurfa sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Şanlıurfa ilk sahur ve iftar vakitleri

Şanlıurfa imsak ve sahur vakitleri oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştrılmaya başlandı. Oruç tutmak için müslümanlar bugece ilk sahurlarına kalkacak ve yarın ilk iftarlarını açacaklar. Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Peki, Şanlıurfa sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Şanlıurfa ilk sahur ve iftar vakitleri

ŞANLIURFA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Şanlıurfa'da ilk sahur saat 04:58'de yapılacak.

24 Mart Şanlıurfa sahur saati 04:56

25 Mart Şanlıurfa sahur saati 04:54

26 Mart Şanlıurfa sahur saati 04:53

ŞANLIURFA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Şanlıurfa'da ilk iftar saati 18:45 olarak açıklandı.

24 Mart Şanlıurfa iftar saati 18:46

25 Mart Şanlıurfa iftar saati 18:47

26 Mart Şanlıurfa iftar saati 18:48

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İMSAK NEDİR?

İmsak, Arapça’da, “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.

İFTAR VAKTİ NEDİR?

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

İmsakın, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.

