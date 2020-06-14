Şanlıurfa Valisi Erin'den Kovid-19'a karşı duyarlılık çağrısı:

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil." dedi.

Vali Erin, son günlerde kentteki Kovid-19 vakalarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelenin bütün ülkelerin gündeminde olduğunu anımsatarak, bu süreçten başarılı çıkan ülkelerin başında ise Türkiye'nin geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlıkların koordinasyonunda iyi bir mücadele örneğinin gerçekleştiğini aktaran Erin, Şanlıurfa'da da haziran başına kadar tedbirlere sıkı şekilde uyulduğunu ifade etti.

Erin, insanların günlük hayatlarında uyması gereken kurallar olduğunu ve bu noktada sürekli uyarılar yapıldığını kaydederek, "Vaka sayılarında artış var, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız Kovid-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil. Vaka sayılarında da son 1 ayda bir miktarda artışın olduğunu görüyoruz." diye konuştu.