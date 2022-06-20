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Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılık, tapu memurunun dikkati sonucu engellendi

20.06.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı - Şanlıurfa Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin tespitiyle, ekonomik değeri 5 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkul satışının önüne geçildi

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye Tapu Müdürlüğünde, adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için e-Devlet şifresi alan kişilerin, TAKBİS üzerinden talep oluşturmaları sonrasında, yetkili tapu memuru, noterden alınan vekalet, talep formunu ve formda yer alan fotoğrafı incelemeye aldı.

Tapu memurunun, noter vekaletindeki imza ve fotoğraftan şüphelenmesi üzerine, yurt dışında yaşayan A.K. isimli kişinin kimliğinin sahte olduğu, asıl malike ulaşarak tespit edildi.

Sahteciliğin kesinleştirilmesinden sonra kolluk kuvvetleri ile Haliliye Tapu Müdürlüğü koordinesinde, suçüstü yapılmak üzere satış işlemi hazırlandı. İşlemi yapan dolandırıcılara, harç ve randevu için SMS gönderildi.

Tapu müdürlüğüne gelen dolandırıcılar, satış işlemi yaparken, emniyet görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

Böylece, Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin gayretiyle, ekonomik değeri 5 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkulün satışı engellendi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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