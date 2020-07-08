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Şanlıurfa'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.07.2020 18:06 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Bu kapsamda asker uğurlama törenlerinde kontrolsüz kalabalık oluşturulmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesine, araç konvoyu oluşturulmasına ve toplu uğurlamalara müsaade edilmemesine karar verildi.

Açıklamada, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle üç güne kadar uzayabilen sokak düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde belirli saat dilimlerinde yapılması, düğün ve nikahlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde oyun oynanmamasının da kararlaştırıldığı belirtildi.

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