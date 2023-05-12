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Şanlıurfa'da depremlerde ağır hasar gören 63 okulun yerine yenileri yapılacak

12.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yıkımına karar verilen ağır hasarlı 63 okulun yerine çelik konstrüksiyon yapılar inşa edilecek.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 747 okulda hasar tespit çalışması yaptı.

İncelemede 63 okulun ağır, 37'sinin orta hasarlı, 970'inin az hasarlı diğerlerinin ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Az hasarlı okulların tadilatı kısa süre içinde yapıldı ve buralarda eğitime devam edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, AA muhabirine, yaklaşık 100 okulun ağır ve orta hasarlı olduğunu, 63 okulla ilgili yıkım kararı verildiğini belirtti.

Hasar tespit çalışması yapılmadan okullara öğrenci almadıklarını dile getiren Kurt, ağır ve orta hasarlı okullarda eğitim alan öğrencilerin taşımalı sistemle en yakın okullara ilişkilendirildiğini ve eğitimlerine buralarda devam ettiğini söyledi.

YENİ OKULLAR ÇELİK ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

Ağır ve orta hasarlı okullarla ilgili maliyet hesaplamalarının sürdüğünü anlatan Kurt, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla elimize ulaşan karar ile 63 okulumuzun yıkım kararı geldi. 37 okulumuz da orta hasarlı. Bu okullarımızda performans analizi yapılacak ve güçlendirme maliyetleri hesaplanacak. Eğer güçlendirilecekse güçlendirilecek eğer güçlendirilmesi gerekmiyorsa da yeniden yıkılıp yerine yeni okullar yapılacak. Yeni yapılacak okullarda hızlı aksiyon alabilmek adına çelik konstrüksiyon yapılarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Artık proje aşamasına geçmek üzere. Yaklaşık 3 ay içerisinde ihale aşamasına dönüşmüş olacak. Çelik yapılar üzerinde hafif yapılar yapılacağı için hızlı şekilde bu okullarımız tamamlanacak."

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