Şanlıurfa'da depremzede öğrenciler sınavlara kütüphanede hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Beleyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı iller arasında bulunan Şanlıurfa'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Belediye ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda ders çalışabilmeleri ve sınavlara hazırlanmaları için faaliyetler yürütülüyor.

Deprem nedeniyle ders çalışamayan öğrencilerin geri kalmaması için açılan kütüphanelere gelen gençlere burada çay ve çeşitli ikramlar yapılıyor.

Sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışan öğrenciler, sınavlara hazırlanıyor.



