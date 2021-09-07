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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

07.09.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaldırımda yürürken yerdeki kabloya basan çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yürütülen yeraltı çalışması sırasında kaldırımda yürüyen Harun Sütatan (13), ucu açık unutulduğu iddia edilen elektrik kablosuna basınca akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Vatandaşlardan Ahmet Tanrıverdi, gazetecilere, çocuğun akıma kapıldığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini belirterek, ucu açık kabloya elektrik verilmiş olmasının tehlike saçtığını söyledi.

Sütatan'ın yakınları da olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

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