Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılanmasına devam edildi

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davanın 10. duruşmasında, mahkeme heyetindeki değişiklikler nedeniyle önceki zabıtlar tekrar değerlendirildi.

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin dosyada ismi geçen 4 tanığın beyanının alınmasına karar verdi.

Sanıklar ise suçlarının bulunmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

