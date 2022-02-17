Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki aile üyeleri arasında Meydan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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