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Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

17.02.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da iki aile arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasındaki taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki aile üyeleri arasında Meydan Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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